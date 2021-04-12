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疫情、歧視夾擊 亞裔長期失業率 更甚非、西裔

編譯陳韻涵／綜合11日電
新冠肺炎疫情讓許多需要與人接觸的工作消失，其中亞裔雇員占全美這類產業的25%。圖為紐約市皇后區街頭。(Getty Images)
新冠肺炎疫情讓許多需要與人接觸的工作消失，其中亞裔雇員占全美這類產業的25%。圖為紐約市皇后區街頭。(Getty Images)

新冠肺炎疫情過後，亞裔及太平洋島民是長期失業逾一年的最大宗族群，其中又以教育程度低落者受創的情況最嚴重。去年3月疫情爆發迄今，超過23萬3000家亞裔經營的小企業倒閉，迄今未見復業跡象；經濟學者表示，許多企業回不來了。今年首季高漲的反亞裔攻擊情況未歇，許多亞裔及太平洋島民仰賴大眾運輸，外出除了怕感染病毒之外，更害怕無故遭攻擊。

新冠肺炎疫情導致酒店、餐廳、購物中心、美容沙龍等商家停業避疫，但這些正是大部分亞裔工作的產業。目前疫情趨緩，經濟重新開放，但前述產業經濟仍未恢復疫前水準。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據統計，今年第一季已經失業超過半年的61萬5000人中，有48%為亞裔；這個長期失業數字高於其他族群，非裔為43%，白人和西語裔則為39%。

專家表示，長期失業的程度反映教育程度低落的亞裔及太平洋島民任職之低薪產業難以復甦，勞工統計局的數據還不包括因為語言或文化隔閡而未申請失業補助者。

洛杉磯加大(UCLA)亞裔研究中心副主任梅拉尼‧德拉‧克魯茲-維斯卡(Melany De La Cruz-Viesca)說：「我們確實看到疫情對沒有高中學歷者，造成深遠影響。」她說，截至去年夏季，加州83%高中以下學歷的亞裔申請失業補助，同比其他族裔則為37%。

即使亞裔整體失業率已從去年春季的近15%高點，降至今年2月的5%，整體就業情況仍不樂觀。克魯茲-維斯卡說，未受高等教育的亞裔，很難重新立足於社會。

舊金山州立大學(SFSU)經濟學教授馬爾(Donald Mar)表示，新冠肺炎疫情讓許多需要與人接觸的工作消失，其中亞裔雇員占全美這類產業的25%。

馬爾統計，去年1月到3月，超過23萬3000家亞裔小企業關門，許多店家早在居家避疫令生效之前，就因為西方社會對病毒傳播的偏見影響而沒生意做。

鑑於近期反亞裔暴力攻擊四起，長期追蹤對亞裔及太平洋島民歧視及仇外情緒的「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)團體指出，去年3月到今年2月至少發生3800多宗反亞裔事件。

在聖地牙哥地區擔任亞裔惜食團體志工的安妮塔‧伯爾巴格(Anita Burbage)說，她的許多菲裔同事搭巴士通勤，反亞裔攻擊事件讓他們很焦慮，他們現在外出不僅擔心染疫，還怕被攻擊而受傷。

亞裔 疫情 教育

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