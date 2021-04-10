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3天內2度攻擊華裔女 西雅圖退伍軍人辯無罪

記者顏伶如／綜合報導
西雅圖的反仇恨犯罪活動，在龍壁畫前舉牌抗議。(路透)
西雅圖的反仇恨犯罪活動，在龍壁畫前舉牌抗議。(路透)

涉嫌上個月連續騷擾攻擊華裔婦人，包括以髒話辱罵帶著兩個孩子的華裔母親，遭到檢方以仇恨犯罪(hate crime)罪名起訴的51歲西雅圖男子漢納爾(Christopher Hamner)，8日首度出庭應訊；他辯稱無罪，辯護律師也向法官指出漢納爾無前科，患有精神疾病，應該無保獲釋，以便尋求醫師的專業協助。

華盛頓州金恩郡高等法院(King County Superior Court)法官並未同意被告律師請求，將漢納爾保釋金訂為1萬元，並為漢納爾交保設定不得接近被害婦女，並須接受居家電子監控兩項條件。

金恩郡檢察官在庭上指出，證據顯示，在三天時間裡，漢納爾兩度騷擾、攻擊亞裔民眾。

被告律師則說，漢納爾在海軍服役後光榮退伍，在西雅圖退伍軍人醫療中心工作；被告律師指出，漢納爾為非洲裔，若被送監將遭受不公對待；但法官並未採納。

西雅圖的反仇恨犯罪活動，在唐人街前舉牌抗議。(Getty Images)
西雅圖的反仇恨犯罪活動，在唐人街前舉牌抗議。(Getty Images)

法院紀錄顯示，擁有華裔及馬來西亞裔血統的受害婦女潘米拉‧柯爾(Pamela Cole)，3月16日帶著10歲、5歲兩個孩子開車在金恩大道(Martin Luther King Jr Way)等紅燈時，遭到漢納爾搖下車窗以髒話、種族歧視用詞高聲辱罵，漢納爾還跳下車企圖上前攻擊。

她說，兩個孩子坐在後座，她嚇得鎖上車門，當時感到害怕且無助，漢納爾還朝她的車子丟東西。柯爾後來將車子停到附近店家門口，打電話報警。她說，等待員警前來的20分鐘期間非常恐懼，擔心漢納爾會追上來。

另一名受害婦女王珍妮(Jenny Wong，音譯)向法院出示行車紀錄器錄影畫面，內容顯示3月19日開車時遭漢納爾逼車，後來漢納爾還在停車場朝她與同車女性友人扔擲水瓶。她說，整個過程非常可怕。

華裔 亞裔 西雅圖

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