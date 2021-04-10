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「孬種、滾回家」美國隊亞裔選手當街遭辱 嘆眾人旁觀

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
美國日裔空手道女選手國米櫻稱影片中的男子當街辱罵她，還使用帶有種族歧視的攻擊性字眼。(取自國米櫻Instagram)
美國日裔空手道女選手國米櫻稱影片中的男子當街辱罵她，還使用帶有種族歧視的攻擊性字眼。(取自國米櫻Instagram)

今夏將代表美國參加東京奧運的亞裔運動員，包括日裔空手道女選手國米櫻(Sakura Kokumai)，韓裔男子體操選手摩爾達爾(Yul Moldauer)、華裔輪椅女網選手唐娜‧馬修森(Dana Mathewson)，7日在美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)媒體高峰會上，針對近來連續發生的亞裔遭受歧視及攻擊事件發表談話時，都提到曾遇過類似經驗。

國米櫻日前曾在社群媒體Instagram分享一段影片，描述自己在加州遭受種族歧視的親身經歷；她聲稱影片中的男子無端朝她當街辱罵，甚至還使用帶有種族歧視的攻擊性字眼。

畫面可見該男子大罵國米櫻是個孬種(loser)，並喊道「滾回家，你這個愚蠢的X子(Bxxxx)」、「我他X的會要你好看」(I'll fxxx you up)等。

美國日裔空手道女選手國米櫻，描述自己在加州遭受種族歧視的親身經歷。(取自國米櫻I...
美國日裔空手道女選手國米櫻，描述自己在加州遭受種族歧視的親身經歷。(取自國米櫻Instagram)

國米櫻在文中說，「我知道近日來返亞裔的仇恨事件一直發生，幾乎每天在新聞上都看得到，但我從沒想過會發生在自己身上，而且就在我平常會去的公園。」

此外，國米櫻指事發當時周圍有許多目擊者，卻沒有人對她伸出援手、或試圖阻止那名男子繼續騷擾她，她說：「我不知道哪個比較糟糕，是一個陌生人沒來由地對我大聲吼叫、又威脅要傷害我，還是那些在我身旁目睹一切，卻什麼也沒做的人。」

然而，如今挺身而出的亞裔選手們都表示，分享個人遭遇、把自己的經驗講出來並不是想要得到憐憫，而是希望喚起社會大眾的警覺意識。

母親為華裔的唐娜‧馬修森說，其實從小到大並沒有面臨太多種族歧視，直到新冠疫情出現後。各種與疫情及華裔有關的所謂「笑話」，對她來說都是從未體驗過的。

聖伯納汀諾加州州立大學仇恨與極端主義研究中心在上個月釋出一項報告，分析16個主要城市在新冠肺炎爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪率飆升150%。

韓裔男子體操選手摩爾達爾提到亞裔遭受歧視及攻擊事件，表示自己也遭遇過。(取自摩爾...
韓裔男子體操選手摩爾達爾提到亞裔遭受歧視及攻擊事件，表示自己也遭遇過。(取自摩爾達爾Instagram)
華裔輪椅女網選手唐娜‧馬修森說，疫情之前，她未曾體驗過與華裔有關的「笑話」。(取...
華裔輪椅女網選手唐娜‧馬修森說，疫情之前，她未曾體驗過與華裔有關的「笑話」。(取自馬修森Instagram)

種族歧視 亞裔 華裔

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