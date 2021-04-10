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反擊+自衛 亞裔舉辦「打靶培訓」學用槍

記者胡玉立／綜合報導
有興趣的亞裔練習打靶，在南加馬歇爾安全培訓學院和靶場學習操作手槍。(取自NBC視頻)
有興趣的亞裔練習打靶，在南加馬歇爾安全培訓學院和靶場學習操作手槍。(取自NBC視頻)

過去這一年，亞裔民眾試圖以各種方式應對反亞裔攻擊激增現象；有人減少出入公眾場合，有人籌組社區大使、護送老人家；加州南部則有一小群亞裔，想的是截然不同的方向：學會使用槍枝自衛。

亞裔金尚河(Sunha Kim)日前透過大學校友網絡聯繫有興趣的亞裔，舉辦打靶培訓活動。3日，有十幾個人前往康普頓(Compton) 馬歇爾安全培訓學院和靶場(Marshall Security Training Academy & Range) 學習如何操作和發射手槍。

金尚河表示，「我希望那些有興趣藉由行使憲法第二修正案權利保護自己的人，學到正確使用槍枝的專業知識。我也希望全國亞裔明白，我們不能活在恐懼中；一定得挺身而出。」

許多選擇參加打靶培訓的人說，這些年來他們一直承受種族歧視，但過去一年發生的事件尤其令人震驚。商業顧問宋艾倫(Allen Soong)表示，「我在新英格蘭長大，上的是好學校。以前我和其他人一樣，遇到某些評語或看待等等的『一般侮辱』，但現在已經成了『威脅』；現在潛在的暴力，和我這個人有沒有被同化，一點關係也沒有。」

另一位參與培訓者、64歲的眼科醫師唐泰迪(Teddy Tong)說，他以前從未開過槍，也不打算買槍，但他想學習如何用槍，「以防萬一」，「從這個角度來看，這堂課非常實用。」唐泰迪還表示，「人必須適應各種不同狀況，現在我們國家發生的事，非常不幸也令人不安。」

針對反亞裔種族歧視暴力事件增加，全國各地有愈來愈多的討論，試圖找出根源並解決問題；三周前，眾院憲法、公民權利和公民自由司法小組委員會舉行了反亞裔仇恨犯罪上升聽證會。河濱加州大學種族研究教授Edward Chang表示，聽證會是個好的開始，因為多年來「亞裔往往被忽略或未獲邀參加有關種族的討論」。

他表示，「人們看不見亞裔美國人社區。」他認為，這可能是部分亞裔開始「對拿起武器自衛」感興趣的原因之一；因為，亞裔覺得沒人可以幫自己，必須自保才行。

不過，也有人在參與培訓後，對擁有槍枝一事有了更多的深思和領悟。宋艾倫表示，「我更加堅信，擁槍是一項巨大的責任，也是很重大的一步。擁有槍枝必須付出很高的成本，不僅是在金錢上，更是在想法上；你得不斷地想著它。」宋艾倫說，他會再去尋找其他的自衛手段。

有興趣的亞裔練習打靶，在南加馬歇爾安全培訓學院和靶場學習操作手槍。(取自推特)
有興趣的亞裔練習打靶，在南加馬歇爾安全培訓學院和靶場學習操作手槍。(取自推特)

亞裔 種族歧視 加州大學

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