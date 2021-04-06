佛洛伊德案 明州警長作證：沙文不合理使用武力

明尼蘇達州明尼亞波利斯市警察局長亞拉當杜5日告訴陪審團，涉嫌以膝蓋壓制非裔佛洛伊德頸部9分29秒的前員警沙文並未完全遵守警察降低緊張情勢或用武的政策，違反警方守則及價值。(美聯社)

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)警察 局長亞拉當杜(Medaria Arradondo)5日告訴陪審團，涉嫌以膝蓋壓制非裔佛洛伊德 (George Floyd)頸部9分29秒的前員警沙文(Derek Chauvin)並未完全遵守警察降低緊張情勢或用武的政策，違反警方守則及價值。

此外，事發當天搶救46歲的佛洛伊德不治並宣告死亡的急診室醫師朗根費爾德(Bradford Langenfeld)表示，佛洛伊德可能死於窒息。

亞拉當杜1日出庭作證時表示，45歲的沙文不合理地使用武力，絕對違反警局政策和生命神聖的信念，沙文採取的作為悖離警局傳授的方式。

「一旦佛洛伊德停止反抗、感到焦慮且試圖表述，他們就應該停止。」他說：「一旦佛洛伊德不再抵抗且顯然沒有反應甚至一動也不動，(警方)卻仍持續施以同樣蠻力並將他的手銬在背後，這在形式與政策上，絕對不屬於我們培訓的一環，也不符合警方道德與價值觀。」

亞拉當杜是明尼亞波利斯首位非裔警察局長，他告訴法庭，認同沙文未能對顯然受苦的佛洛伊德提供任何醫療協助，違反警方政策；佛洛伊德去年5月25日身亡，亞拉當杜6月開除涉案的沙文等四名員警，指此案為謀殺。

亞拉當杜作證前，收治佛洛伊德的亨內平郡醫學中心急診室值班醫師朗根費爾德也作證表示，當時就推測佛洛伊德的心臟極可能因為缺氧而停止。

沙文的辯護律師尼爾森(Eric Nelson)表示，沙文試圖採取受訓習得的行為，而佛洛伊德施用非法藥物，宿疾才是死因。

尼爾森提問朗根費爾德，部分藥物是否會造成組織缺氧；醫師表示，在佛洛伊德身上發現的芬太尼(Fentanyl)和冰毒(methamphetamine)都有可能。

亨內平郡醫檢師最終認定佛洛伊德死於他殺，驗屍報告指他死於「心肺驟停，雙重執法、約束和頸部壓制」，並列出死者因為其他情況使用芬太尼和冰毒，但這兩者並非致死原因。