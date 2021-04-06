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金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

不滿被指「仇中」 韓裔眾議員參選人告「德州論壇報」誹謗

編譯洪毅／綜合5日電
德州共和黨籍國會眾議員韓裔參選人金賽麗發言疑歧視中國人，引發媒體批評。她5日向法院提告，指「德州論壇報」誹謗她為種族主義者。(取自金賽麗臉書帳號)
德州共和黨籍國會眾議員韓裔參選人金賽麗發言疑歧視中國人，引發媒體批評。她5日向法院提告，指「德州論壇報」誹謗她為種族主義者。(取自金賽麗臉書帳號)

德州共和黨籍國會眾議員韓裔參選人金賽麗(Sery Kim)疑因歧視中國移民，引發外界批評；為了「滅火」，金賽麗除對外發聲明稱批判的是「中共」外，也在5日向法院提告，指「德州論壇報」(The Texas Tribune)誹謗，「錯誤」地將她描繪成種族主義者。

德州論壇報在以「共和黨籍德州眾議員補選參選人因針對中國移民的種族主義發言，而喪失重要支持者」為題的報導中，指金賽麗3月31日一場共和黨論壇中的講話，如「我完全不希望他們在這裡」、「他們竊取我們的智財權，他們帶來病毒，他們不負責任」等，為對中國移民的評論而來。

此報導引發外界譁然，金賽麗後發聲明說，她的言論「只針對中共」，並在5日向法院控告德州論壇報誹謗。

訴狀指出，當天的論壇「絕對找不到」金賽麗直接表態「不希望中國人在這裡」的言論，而德州論壇報卻將「我完全不希望他們在這裡」的說法，曲解為種族主義言論。

訴狀指出，德州論壇報引述金賽麗的講話中，「完全沒有任何中國、中國人、中國移民，或是任何足以描述此群體的詞彙或代詞、甚至形容詞」，但該報卻「惡意」在文中指其針對中國移民，將金賽麗塑造成「種族主義者」。

訴狀還提到，金賽麗曾提出一些外界「強烈反對」德州論壇報報導內容的見解，但是該報隻字未提，反而提到韓裔共和黨籍國會眾議員金映玉(Young Kim)、朴銀珠(Michelle Steel)決定撤銷背書的消息。

新冠疫情造成全國反亞裔情緒上升，去年全國仇恨犯罪下降7%，但針對亞裔的仇恨犯罪卻暴增150%；達福亞裔商會(DFW AACC)主席Sammy Yang批評，金賽麗的說法助長仇恨情緒，金賽麗則在聲明中稱，她因此報導而在兩天內遭受的死亡威脅及種族言論，比過去42年的加總還要多。

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