歧視男在地鐵向帶3子女的亞裔婦女吐口水 搶手機
全美反亞裔歧視事件層出，紐約地鐵五號線3月30日又發生一起針對亞裔婦女的攻擊事件；紐約市警察局指出，一名「深膚色」男子在五號線一列南向列車上，襲擊一名帶著三個孩子的44歲亞裔婦女，並不停咒罵反亞裔言論；警方已將本起事件定調為仇恨犯罪，施暴男子日後將面臨聯邦指控。
據警方公布的監視器畫面顯示，施暴者為深色皮膚，年約50至55歲，身高約6呎(180公分)、體重約150磅(68公斤)。犯案時身著暗色迷彩毛衣、運動長褲及黑色涼鞋；另外，他左腳穿黑襪、右腳穿白襪。
警方呼籲社會大眾如果有任何關於這起案件的任何線索，盡速通知紐約市警察局。
這起仇恨犯罪發生於3月30日下午2時30分，這名亞裔婦女帶著三個孩子，搭乘地鐵五號線的南向列車前往曼哈頓時報廣場，在車上遭到這名非裔男子襲擊。除了咒罵反亞裔言論外，還朝該名婦女吐了兩次口水，並奪走她的手機，踢出車外。
這名男子隨後在下一站下車逃離現場；警方尚未公布受害者身分，亦未公布其受傷狀況，僅表示已將該名婦女送醫治療，目前情況穩定，沒有生命危險。
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