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歧視男在地鐵向帶3子女的亞裔婦女吐口水 搶手機

編譯柯立偉╱綜合4日電
紐約市警方公布一名男子影像，他涉嫌在曼哈頓區地鐵上種族歧視言論攻擊一位帶著三個孩子的亞裔婦女。(取自NYPD推特)
紐約市警方公布一名男子影像，他涉嫌在曼哈頓區地鐵上種族歧視言論攻擊一位帶著三個孩子的亞裔婦女。(取自NYPD推特)

全美反亞裔歧視事件層出，紐約地鐵五號線3月30日又發生一起針對亞裔婦女的攻擊事件；紐約市警察局指出，一名「深膚色」男子在五號線一列南向列車上，襲擊一名帶著三個孩子的44歲亞裔婦女，並不停咒罵反亞裔言論；警方已將本起事件定調為仇恨犯罪，施暴男子日後將面臨聯邦指控。

據警方公布的監視器畫面顯示，施暴者為深色皮膚，年約50至55歲，身高約6呎(180公分)、體重約150磅(68公斤)。犯案時身著暗色迷彩毛衣、運動長褲及黑色涼鞋；另外，他左腳穿黑襪、右腳穿白襪。

警方呼籲社會大眾如果有任何關於這起案件的任何線索，盡速通知紐約市警察局。

這起仇恨犯罪發生於3月30日下午2時30分，這名亞裔婦女帶著三個孩子，搭乘地鐵五號線的南向列車前往曼哈頓時報廣場，在車上遭到這名非裔男子襲擊。除了咒罵反亞裔言論外，還朝該名婦女吐了兩次口水，並奪走她的手機，踢出車外。

這名男子隨後在下一站下車逃離現場；警方尚未公布受害者身分，亦未公布其受傷狀況，僅表示已將該名婦女送醫治療，目前情況穩定，沒有生命危險。

亞裔 紐約市 地鐵

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