亞裔男紐約中央公園遭毆打 還被嗆：你們總占優勢

亞裔男子與妻子孩子中央公園白日遭襲。(abc7NY視頻截圖)

曼哈頓上西城日前再發生一起攻擊亞裔 案件，一名亞裔男子在白天與妻子和孩子一起在中央公園，遭一名未戴口罩男子的騷擾，當受害者試圖告知其應遵守社交距離 時，他卻出言不遜，隨後便舉拳毆打受害者，造成其面部骨折、眼部瘀血，涉案男子已遭市警通緝。

警方表示，3月27日下午，在中央公園赫斯海德岩石(Hernshead Rocks)旁邊的小湖附近，一名38歲的亞裔男子和妻子及五歲兒子正在散步，而後一名男子朝這家人走來，隨後和其妻兒挨在很近的距離說話。

受害者接受abc7NY電視台採訪時表示，他遇襲前就注意此人來回踱步且喃喃自語，且一再試圖接近一家三口，「我們嘗試躲開，但他也繼續跟著我們，這讓我感到非常不舒服。」

「最後一次我終於忍不住想要告訴他，這是個很大的公園，保持一些社交距離吧，他的臉那時幾乎已經快貼到我的臉上了。」受害者說。

該男子聽後卻說，「你有口罩這是你的特權，是啊，你們總是能占優勢。」隨後就揮拳就朝受害者的臉上打去。

回憶案發經過時，受害者表示，遭到攻擊後產生了幾秒的眩暈，但他依然最擔心家人，想要掙扎著看清他們是否安全；而後他感到有液體順著臉流了下來，「我以為是汗，但用手一抹才知是血。」

警方表示，該案造成其臉部兩處骨折，眼部瘀血，不排除這是一起仇恨犯罪案件。

受害者表示，不清楚嫌犯是否是出於種族仇恨而發起襲擊，但認為自己既然成為了目標，就有必要將經歷說出；據悉，當時旁邊一名路人拍下了嫌犯的照片，並提供給警方。

警方呼籲民眾有知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。