我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

中國好吃貓狗肉？達拉斯公校考題涉歧視 學區：3師停職

記者許惠敏／綜合報導
德州達福地區華人聯盟發起簽名信活動，呼籲公立教育學區對涉歧視華人的老師解職處分。(取自推特)
德州達福地區華人聯盟發起簽名信活動，呼籲公立教育學區對涉歧視華人的老師解職處分。(取自推特)

德州達拉斯卡洛頓-法默斯獨立公立教育學區(Carrollton-Farmers Branch)Blalack初中校友林喬伊(Joy Lim)本周三看到妹妹一份社會課考試題目，因明顯是對華人刻板印象，並有歧視之嫌，立刻拍照上傳推特，引發各界批評，雖然該學區發公開信，表示對三名社會科老師行政停職進行調查，但亞裔社區在各社交平台發起連署簽名，要求學區道歉。

德州一所公校以中國人吃貓狗來作考試題目，引起家長和學生不滿，在社區媒體曝光。(取...
德州一所公校以中國人吃貓狗來作考試題目，引起家長和學生不滿，在社區媒體曝光。(取自推特)

引起爭議的社會科考題如下：下面有關華人通有習性，哪個描述是正確的？(Which one of these Chinese NORMS is TRUE?)

A. 在中國，餐廳吃飽後打嗝會被割舌；

B. 在中國某些地方小孩偷一顆糖，要被杖打50大板；

C. 在中國吃狗肉貓肉是很平常的事。

林喬伊接受CBS地方新聞訪問時表示，這個考題和選項，都令人厭惡並帶有歧視，是針對亞裔的又一次攻擊；她也提到，其影響尤其令人痛心，因為這是對年幼者灌輸偏見、種族歧視的言語和思想。

華人聯盟抗議 8000人連署

事發後，學區發了公開信，稱「測驗題目的用語低貶而具傷害力，會對相關三位老師進行停職調查。」

達拉斯卡洛頓-法默斯獨立公立教育學區發表公開信，稱「測驗題目的用語低貶而具傷害力...
達拉斯卡洛頓-法默斯獨立公立教育學區發表公開信，稱「測驗題目的用語低貶而具傷害力，會對相關三位老師進行停職調查。(取自推特)

達福地區(Dalls-Fort Worth)華人聯盟抗議公立學校系統透過教育平台歧視華人，並煽動仇視。1日於Change.org發起簽名抗議，提出「校方開除種族歧視教師」、「學區道歉」、「學區提高對教師的種族敏銳度培訓和素質」等要求，目前已有8000人簽名響應。

「針對性仇恨 不能再沉默」

定居達福地區卡洛頓鎮的高女士說，她對此事感到非常失望，因為若是連學校、教師都不懂對多元、少數族裔的尊重，如何教導學生不霸凌亞裔?「對亞裔的針對性仇恨，我們不能再沉默。」

最近被獵頭公司爭取去達拉斯一工程公司任職的陳小姐，成長於人口多元的大華府都會區，她說，雖然德州這公司做的案子她比較喜歡，和她接洽的人也很和善，但她不會考慮去達拉斯。「選民選出、支持的議員公開發表反移民的歧視語言，連公立學校的社會科老師也拿納稅人的薪水，領頭示範下一代霸凌合理，這種地方其實和美國開國以來的價值觀，漸行漸遠了。」

達拉斯有43%的居民英語非母語，市長艾瑞克強森(Eric Johnson)才宣布3月26日是「反制針對亞裔仇恨日」。

種族歧視 學區 亞裔

上一則

新聞分析／用公器醜化華人 辱亞裔不能成常規

延伸閱讀

華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒

華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒
佛利蒙學區本學年維持網路教學 校園不重開

佛利蒙學區本學年維持網路教學 校園不重開
加州教育廳開記者會 探討亞裔教材及校園安全重啟

加州教育廳開記者會 探討亞裔教材及校園安全重啟
罷免金山學區委員行動起跑 已進入徵集選民簽名步驟

罷免金山學區委員行動起跑 已進入徵集選民簽名步驟

熱門新聞

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

2021-03-29 21:50

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

2021-03-30 14:13
今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華（小圖，取材自臉書），年少時自中國來美，投身軍旅。他在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕（大圖，視頻截圖），他說「難道這不叫愛國嗎」，痛斥歧視者因為他的華裔長相，質疑他的愛國熱誠。

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

2021-03-28 00:42
亞裔男子與妻子孩子中央公園白日遭襲。(abc7NY採訪截圖)

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

2021-04-02 19:21
紐約市房屋檢視員私發「Ching Chong」信件至亞裔住戶遭停職。(取自Duc Pham臉書)

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

2021-03-27 15:46
一名亞裔男子在東紐約家得寶購物期間遭人以種族辱罵和威脅。（圖片取自谷歌地圖）

不滿亞裔男子約會非亞裔女友 遭人種族怒罵 威脅殺死他

2021-03-31 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃