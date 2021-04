中國好吃貓狗肉？達拉斯公校考題涉歧視 學區：3師停職

德州達福地區華人聯盟發起簽名信活動,呼籲公立教育學區對涉歧視華人的老師解職處分。(取自推特)

德州達拉斯卡洛頓-法默斯獨立公立教育學區 (Carrollton-Farmers Branch)Blalack初中校友林喬伊(Joy Lim)本周三看到妹妹一份社會課考試題目,因明顯是對華人刻板印象,並有歧視之嫌,立刻拍照上傳推特,引發各界批評,雖然該學區發公開信,表示對三名社會科老師行政停職進行調查,但亞裔 社區在各社交平台發起連署簽名,要求學區道歉。

引起爭議的社會科考題如下:下面有關華人通有習性,哪個描述是正確的?(Which one of these Chinese NORMS is TRUE?)

A. 在中國,餐廳吃飽後打嗝會被割舌;

B. 在中國某些地方小孩偷一顆糖,要被杖打50大板;

C. 在中國吃狗肉貓肉是很平常的事。

林喬伊接受CBS地方新聞訪問時表示,這個考題和選項,都令人厭惡並帶有歧視,是針對亞裔的又一次攻擊;她也提到,其影響尤其令人痛心,因為這是對年幼者灌輸偏見、種族歧視 的言語和思想。

華人聯盟抗議 8000人連署

事發後,學區發了公開信,稱「測驗題目的用語低貶而具傷害力,會對相關三位老師進行停職調查。」

達福地區(Dalls-Fort Worth)華人聯盟抗議公立學校系統透過教育平台歧視華人,並煽動仇視。1日於Change.org發起簽名抗議,提出「校方開除種族歧視教師」、「學區道歉」、「學區提高對教師的種族敏銳度培訓和素質」等要求,目前已有8000人簽名響應。

「針對性仇恨 不能再沉默」

定居達福地區卡洛頓鎮的高女士說,她對此事感到非常失望,因為若是連學校、教師都不懂對多元、少數族裔的尊重,如何教導學生不霸凌亞裔?「對亞裔的針對性仇恨,我們不能再沉默。」

最近被獵頭公司爭取去達拉斯一工程公司任職的陳小姐,成長於人口多元的大華府都會區,她說,雖然德州這公司做的案子她比較喜歡,和她接洽的人也很和善,但她不會考慮去達拉斯。「選民選出、支持的議員公開發表反移民的歧視語言,連公立學校的社會科老師也拿納稅人的薪水,領頭示範下一代霸凌合理,這種地方其實和美國開國以來的價值觀,漸行漸遠了。」

達拉斯有43%的居民英語非母語,市長艾瑞克強森(Eric Johnson)才宣布3月26日是「反制針對亞裔仇恨日」。