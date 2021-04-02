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YG歌詞反亞裔 YouTube拒撤員工陳情無效

編譯柯立偉／綜合1日電
饒舌歌手YG於2014年上傳的創作歌曲「遇見小偷」被指歧視亞裔，但YouTube表示不予下架。(Getty Images)
饒舌歌手YG於2014年上傳的創作歌曲「遇見小偷」被指歧視亞裔，但YouTube表示不予下架。(Getty Images)

在全國反亞裔歧視運動風起雲湧之際，知名影音平台YouTube的員工們也呼籲將部分隱含有種族歧視的影片下架。YouTube官方日前針對饒舌歌手YG於2014年上傳的創作歌曲「遇見小偷」(Meet the Flockers)所引發的爭議做出回應，表示基於其「教育性、紀錄性、科學性及藝術性」的內容而不予下架。

這首2014年的創作歌曲，以饒舌歌的形式描述華人房屋是竊賊最容易得手的目標。歌詞裡說「找到一間房子，打量一番/找個華人社區/因為他們不相信銀行。」(First, you find a house and scope it out / Find a Chinese neighborhood / ‘Cause they don’t believe in bank accounts.)

根據彭博新聞報導，由於歌詞內容涉及對華裔社群的刻板印象，甚至歧視，讓YouTube收到許多關於這首歌曲的舉報與投訴。其中一條評論寫道：「這是YouTube領導層展現對抗種族歧視領導力的絕佳時刻。」而這條評論獲得最少430個「讚」。YouTube高層決定針對是否禁播舉行全員會議，最後結論認為，這首歌曲「高度冒犯他人」、「對許多人而言不忍卒睹」，但是不會被禁播。

高層在寫給所有員工解釋為何不禁播這首歌曲的信件中寫道：「首先，我們了解這首歌曲高度冒犯他人，特別在針對亞裔的暴力事件頻發之際，這首歌曲對很多人而言不忍卒睹。在審閱影音內容是否觸犯社群禁令最困難的一點就是，很多時候因為影片含有『教育性、紀錄性、科學性或藝術性』的內容，不得不將我們不認同的觀點留在平台上」。

管理層也指出：「在這個案例中，由於是以音樂的藝術性表達，因此通過審查。這並不是說所有音樂影片都可以言所欲言，當其內容涉及色情、暴力、仇恨時，仍然不是EDSA的例外。」

饒舌歌手YG於2014年上傳的創作歌曲「遇見小偷」被指歧視亞裔，但YouTube...
饒舌歌手YG於2014年上傳的創作歌曲「遇見小偷」被指歧視亞裔，但YouTube表示不予下架。(Getty Images)

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