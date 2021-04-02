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Tina變成China 收據顧客名印「中國」福來雞道歉

編譯周芳苑／綜合1日電
德州休士頓的快餐連鎖店福來雞(Chick-fil-A)被投訴在給亞裔顧客Tina的收據上，把她的名字印成「中國」，已向顧客道歉。(取自Business Insider網站)
德州休士頓的快餐連鎖店福來雞(Chick-fil-A)被投訴在給亞裔顧客Tina的收據上，把她的名字印成「中國」，已向顧客道歉。(取自Business Insider網站)

亞裔女子蒂娜(Tina)日前到德州休士頓的快餐連鎖店福來雞(Chick-fil-A)用餐，赫然發現收據上把她的名字印成「中國」，令她十分不舒服；在她向店家投訴後，該店稱是誤會，也向蒂娜道歉。

商業內幕(Business Insider)報導，蒂娜3月22日在晚餐尖峰前到這間福來雞店買外賣，她在「得來速」車道下單，服務員記下她的名字並輸入iPad訂單系統。

蒂娜拿到收據驚訝發現名字不是「Tina」，而是「China」(中國)；她意識到這不像是誤會。

蒂娜說，她總特別把名字說清楚，戴口罩時更強調名字兩個音節，她還掃描應用程式，讓接單人員看清她的名字；當看到收據時，蒂娜驚訝又難過，因為她長期光顧這家店。

事發當晚，蒂娜在朋友敦促下填寫顧客回饋表送出，隔天收到地區總經理電郵，說已和當時值班員工談過，他們將「蒂娜」誤聽成「中國」，「與您的種族無關」。這家店為表歉意，提供免費餐點。

蒂娜說她不在乎免費餐，只希望這家店採取更正面的措施。

蒂娜回信要求對方將誤聽她名字的來龍去脈講清楚；她說，當天與員工面對面互動，不是透過對講機。

福來雞說，接單員工對造成誤解感到惶恐；福來雞發言人說，該公司為餐廳員工誤解顧客姓名的事件誠摯致歉。

蒂娜說，如果福來雞告訴她打算提供更多培訓，她會滿意得多。

蒂娜又收到客服部電郵和語音郵件，重申員工誤聽名字，並提到多數員工年輕，不知輸入錯誤名字這樣簡單的事會導致災難、損及顧客感受。

蒂娜還是讓這家公司知道她不滿意，將自身經歷與亞裔在全美各地的經歷串聯起來；她回信寫道，最近針對亞裔仇恨犯罪增加，特別是福來雞總部所在地亞特蘭大近來發生的按摩院槍擊案，希望公司嚴肅看待類似事件。

亞裔 中國 德州

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