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俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

堅稱武漢病毒 俄州副州長：意在批評中國政府

記者張聲肇、編譯郭宣含／綜合報導
俄亥俄副州長哈士德堅持以「武漢病毒」指稱新冠病毒。(美聯社)
俄亥俄副州長哈士德堅持以「武漢病毒」指稱新冠病毒。(美聯社)

共和黨籍的俄亥俄副州長哈士德(Jon Husted)3月31日表示，他堅持以「武漢病毒」取代新冠病毒，目的是要世人調查病毒起源與責任，不是想拿政治分數；數十名亞裔鄰居致函哈士德表示，他們擔心哈士德推文中「武漢病毒」的言論恐威脅他們孩子的安全。

俄州的當地國家廣播公司(NBC)聯網台取得該信報導，信中說：「哈士德副州長，您的用詞只會加深上阿靈頓(Upper Arlington)的亞裔當前面臨的焦慮與恐懼。」

「在新冠疫情之前，我們的孩子在這區就已是霸凌和虐打目標，但這番霸凌在過去14個月大幅攀升，嚴重到獲得媒體關注並前來我們家門前採訪。」該信指出：「我們的孩子就是您家孩子的同學、朋友和鄰居。」

該信獲得上阿靈頓近70名亞裔社區民眾簽署。

哈士德在推文中使用武漢這個地名，許多人認為該詞恐更加刺激美國社會仇視亞裔或華裔，武漢一詞也持續在美國政壇引發熱議；哈士德說，他堅持使用「武漢病毒」名稱，用意是在批評中國政府。

他接受美聯社訪問時說，「我只想指出，這是國際危機，依我之見，中國政府該負責，我希望有獨立的調查。我無意獲取左派或右派認為我想獲取的政治利益，我只想把注意力引到這個問題上。」

同州選出的第一位亞裔女參議員馬哈惹斯(Tina Maharath)不滿哈士德等同為民選官員，卻跟著川普前總統以地名、族名指稱病毒，「這會造成種族分類，進而轉變為仇外行為」。

她並說，手中握有權柄的領導人自信滿滿地一再使用這種稱呼，「只會導致更多的仇恨犯罪」。

哈士德在26日二度推文以「武漢病毒」指稱世衛組織「定調」的2019新冠病毒大流行，在亞裔接二連三淪為暴力犧牲品的美國，自然引發質疑。

同為共和黨籍的俄亥俄州長德溫(Mike DeWine)則為副手辯護，稱哈士德的說法「毫無偏見」，「我們愛中國人，但我們也可以不偏不頗的批評中國的政府」。

俄亥俄副州長哈士德堅持以「武漢病毒」指稱新冠病毒，受到數十名亞裔鄰居致函批評。(...
俄亥俄副州長哈士德堅持以「武漢病毒」指稱新冠病毒，受到數十名亞裔鄰居致函批評。(美聯社)

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