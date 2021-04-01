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害怕報復 不信司法 亞裔多吞忍 是最不敢報案族群

編譯林梅婕／綜合31日電
調查顯示亞裔在容易遭受仇恨犯罪攻擊，卻是最不可能報案的族群。圖為舊金山華埠。(歐新社)
調查顯示亞裔在容易遭受仇恨犯罪攻擊，卻是最不可能報案的族群。圖為舊金山華埠。(歐新社)

「亞太數據中心」(AAPI DATA)30日公布的最新調查報告指出，亞裔及太平洋島嶼裔容易遭受仇恨犯罪攻擊，卻也是最不可能向執法單位通報的族群。

「自從新冠疫情爆發，超過200萬的亞太裔都曾是仇恨犯罪的受害者。」該研究領導人及亞太數據中心創辦人拉瑪克里斯南(Karthick Ramakrishnan)說：「但卻只有非常少的人向警方報案，而以仇恨犯罪成案的比率又更低。」

調查報告中形容，亞太裔對於舉報仇恨犯罪「最不放心」，也是「最不容易」向有關單位檢舉的族群。

該調查自今年3月下旬針對超過1萬6000名各族裔人士進行的線上調查發現，今年約一成的亞裔美國人都曾經歷過仇恨犯罪，但有同樣經歷的人占全國的整體比率卻只有6%；至於2020年，全國經歷仇恨犯罪的人口為8%，同時有12%的亞裔與10%的太平洋島嶼裔也有著相同的經驗。

報告中顯示，超過四分之一的亞太裔多曾經歷仇恨犯罪，但能向執法單位放心舉發仇恨犯罪的亞裔與太平洋裔比率，卻分別只有30%和36%；相反的，非裔與拉丁裔對於舉發仇恨犯罪感到放心的比率稍高，分別為45%及42%，至於白人則是最能放心檢舉仇恨犯罪的族群，占比高達54%。

拉瑪克里斯南指出，不願舉報的原因除了是擔心遭到報復之外，正義是否能伸張也是隱憂之一；國家廣播公司(NBC)報導，紐約市一所學校的校長因為害怕遭到報復，只有匿名向媒體透露，在警方大多不提供翻譯的情況下，使得舉報過程對移民更加困難，也造成他們對執法單位的不信任。

拉瑪克里斯南說，許多亞太裔對舉報仇恨犯罪感到抗拒的另一個原因，是希望避免自己和家人受到過多關注，或是給家人帶來困擾。

另外，拉瑪克里斯南認為疫情前對於亞裔族群的歧視問題顯少受到關注；而前總統川普的「中國病毒」一詞，也可能是助長對亞裔仇恨犯罪的因素之一。

仇恨犯罪 亞裔 疫情

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