疫情引爆仇恨毒瘤 長期遭歧視的亞裔不能再隱忍

紐約市曼哈頓區長高步邇(右二)聯合多個少數族裔團體及亞裔社區領袖30日舉行記者會抗議。(記者張晨╱攝影)

長久以來，亞裔 遭種族歧視 一直遭到忽略，但新冠疫情爆發後，過去一年亞裔民眾遭仇恨攻擊事件頻傳，加上亞特蘭大日前傳出按摩店連續槍擊案，讓美國 社會無法繼續視若無睹。

Vox新聞網站報導，不管在美國社會裡或流行媒體的意象呈現，亞太裔民眾多年來始終被塑造為「永遠的外來者」(perpetual foreigners)，或被視為並不是百分之百的美國人；紐約州國會眾議員孟昭文近日受訪時，甚至憤怒地形容，在美國的亞裔甚至「不被當人看。」

紐約華裔維權人士陳家齡(右二)在當日與會途中被人攔住稱「快看，一個亞洲人。」(記者張晨╱攝影)

對亞太裔美國人的種族微歧視(microaggressions)潛藏於各種言談之間，例如詢問「到底來自何方」，以及討論美國與亞洲國家利益衝突；亞裔講英語帶有口音，亞裔眼睛的形狀、傳統亞洲食物等，都是種族歧視笑話源源不絕的素材；深夜脫口秀名嘴傑雷諾(Jay Leno)日前便為長期拿亞裔開玩笑公開道歉。

報導指出，在美國流行文化中，長期以來缺少亞裔美國人，而在職場上，亞裔則面臨升遷障礙，也就是俗稱的「玻璃天花板」；1982年，陳果仁(Vincent Chin)在密西根州俱樂部舉行告別單身派對時，遭面臨失業的美國汽車工廠白人勞工誤認為日本人，因為不滿日本汽車工業崛起，而將陳果仁打死。

相較於非洲裔、拉丁裔等其他少數族裔，亞裔被認為獲得較多特權，因此對於仇恨歧視只能默默隱忍；「少數族裔模範生」(model minority)的迷思，亞裔不是醫生就是科學家的刻板印象，讓亞裔遭受的仇恨歧視被漠視，外界以為亞裔遭到歧視的狀況並不嚴重。

疫情未褪，全美頻傳亞裔遭攻擊。紐約市曼哈頓第九大道43街附近29日發生一位65歲亞裔婦人遭到攻擊事件，過程兇殘，引發公憤。圖為亞裔維權團體30日在案發現場舉行抗議，嚴讉歧視亞裔的暴力攻擊。(Getty Images)

然而，亞裔普遍社經地位較高的刻板印象，卻導致亞裔與其他少數族裔之間產生心結，更讓亞太裔社區所經歷的種族歧視問題遭到掩蓋。

疫情爆發一年之間發生的諸多事件，加上導致八人喪生的亞特蘭大按摩院連環槍擊案，本周一名65歲亞裔婦人在紐約市上教堂途中被毆，還被撂話「妳不屬於這裡」，都讓亞裔人無法再隱忍。

專門追蹤亞太裔人士遭受仇恨攻擊事件的非營利「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」(Stop AAPI Hate)論壇指出：「我們社群感覺不存在、被忽視已經很久了，這就是我們決定創立論壇的原因。我們不希望問題被輕視，我們希望做到數據化。我們不希望再有人拒絕承認問題。」