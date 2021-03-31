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「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

目睹亞裔婦遭攻擊 冷漠警衛關門不救遭停職

記者張晨／紐約報導
疫情未褪，全美頻傳亞裔遭攻擊事件。紐約市曼哈頓第九大道43街附近29日發生一位65歲亞裔婦人遭到攻擊，過程兇殘，引發公憤。圖可見在街道上29日當天，暴徒不斷猛踢倒地亞裔婦人的頭部，大廈內的管理員(右)視而不見。(美聯社)
疫情未褪，全美頻傳亞裔遭攻擊事件。紐約市曼哈頓第九大道43街附近29日發生一位65歲亞裔婦人遭到攻擊，過程兇殘，引發公憤。圖可見在街道上29日當天，暴徒不斷猛踢倒地亞裔婦人的頭部，大廈內的管理員(右)視而不見。(美聯社)

發生在紐約曼哈頓中城的亞裔女子遭非裔嫌犯襲擊案引起廣泛關注，位於案發地附近西43街360號樓宇的保安目睹事件發生的全程，不但沒有上前幫忙，還關上樓宇大門，引發各界譴責；該樓宇所有者「Brodsky Organization」30日表示，該名保安已被停職；另據知情人士表示，該樓宇甚至已停止和警方合作進行案件調查，並拒絕提供更多的監控錄像信息。

警方表示，在調取案發地監控錄像後看到，案發地旁邊的樓宇內有安保人員目睹案發全程，不但沒有上前制止，也沒有給受害者醫療救助，而是直接把門關上，完全袖手旁觀。

紐約市白思豪(Bill de Blasio)說，當時就有一位保安站在旁邊，卻沒有介入，這絕對不可接受，「我不管你是誰，你是做什麼的，都必須幫助正有危險的市民。」

該樓宇所有者「Brodsky Organization」表示，目睹了周一上午襲擊案件的員工「已被停職，等待與工會聯合進行調查，並譴責針對亞裔社區一切形式的歧視、種族主義、仇外心理和暴力。 」

該樓的住戶也在看過監控視頻後表示震驚，並對保安的冷漠反應感到憤怒，「這真的太可怕了，沒有一點同情心嗎？為什麼不報警呢？」有一些居民說，嫌犯是附近一名遊民，經常在附近街道和公園遊蕩；也有目擊者稱，嫌犯是附近餐館的廚師。

紐約市警亞裔仇恨犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)29日晚在推特發文表示，「這個冷血的大樓保安不僅沒有提供幫助，還把受害者關在門外。」不過，這條推文後來不知為何卻刪除了。

紐約市 亞裔 白思豪

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