亞裔婦遭狠踢頭 警長痛斥暴行和旁觀者冷漠「令人惡心」

紐約地鐵才發生亞裔 遭非裔重拳狂毆勒昏事件，29日白天又在曼哈頓 中城發生一起仇恨攻擊亞裔事件；一名65歲亞裔女性在去教堂路上，先遭一名非洲裔壯漢踹倒在地，凶嫌又連續三腳猛直踹倒地難起的受害者頭部，還以歧視性言論辱罵，消息傳出後各界強烈譴責和憤慨；紐約市 警總局長希爾(Dermot Shea)30日表示，施暴者對亞裔的襲擊，以及旁觀者的冷漠，都令他感到惡心。

（影音來源：市警提供）

警方表示，案發當日上午11時40分左右，一名65歲的菲律賓裔女性步行前往教堂當義工的途中，行至曼哈頓西43街360號樓宇前時，一身材壯碩的非洲裔男子迎面走來，突然飛起一腳將女子踢倒在地。

紐約市警方公布29日在曼哈頓攻擊亞裔婦女的暴徒影像，要緝拿此人。(美聯社)

暴徒邊打邊罵 「你不屬於這裡」

根據警方公布的案發地點附近監控錄像顯示，二人相遇時受害者腳步略有停頓，似乎知道嫌犯是衝著自己而來；非洲裔男子把受害人踹倒地後，又對著受害人頭部狠踹三腳；嫌犯邊拳打腳踢，邊大喊「X妳的，你不屬於這裡。」犯案後從容離開現場。

從案發到結束僅有30秒，而在警方提供的視頻中，受害者在嫌犯離開後的一分鐘裡曾多次嘗試爬起來，跪在地上時數秒未動，也有路過者上前短暫詢問後離開，但畫面最後僅為受害者一人。

警衛冷眼目睹 無視婦人被痛打

更令人驚愕的是，案發所在樓宇內的一位安保人員隔著打開的玻璃大門目睹這一幕，不僅沒有趨前相救，在非裔嫌犯從容離去後，還悄悄關上大門，任被害女子倒臥樓外，無助掙扎。

警方稱，該名菲律賓裔女子隨後被趕來的急救人員送至紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)接受治療；家屬30日表示，受害人身受重傷，但情況穩定。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，這一事件令人「氣憤與沮喪」，「我們正在擴大反仇恨犯罪相關宣傳，讓更多人參與進來去找行兇者，確保把他們繩之以法。」

紐約市警總局長希爾表示，這個視頻使他感到「惡心」，不但對施暴者的暴行，更對旁觀者的冷漠；他呼籲紐約人能積極提供線索，並再度表示將增強在亞裔社區巡邏的警力。

疫情未褪，全美頻傳亞裔遭到攻擊事件。圖為紐約市曼哈頓第九大道43街附近路燈桿上張貼紐約市警緝拿一名涉及攻擊65歲亞裔婦人的海報。(Getty Images)

紐約市警方在曼哈頓第九大道與43街附近案發地，張貼通緝令懸賞2500元。(記者張晨╱攝影)

各界憤慨譴責 葛謨令抓人嚴懲

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)則表示，已指示州警仇恨犯罪小組為市警調查提供協助，盡快將嫌犯繩之於法，受到嚴懲。

據紐約郵報報導，有目擊者指出，該嫌犯在攻擊亞裔女後不久，與一名上前和他理論的路人起衝突，先是互相對罵，隨後嫌犯掏出一把刀對著路人；路人只好趕緊躲開，嫌犯則大步離開。

警方呼籲發現疑似嫌犯的民眾，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。