我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

佛洛伊徳之死開審 9分鐘29秒壓頸片開場

編譯郭宣含／綜合29日電
檢察官布萊克威爾 一開審，便向陪審團播放佛洛伊德被警察以膝壓頸的9分29秒完整影片證據。(美聯社)
檢察官布萊克威爾 一開審，便向陪審團播放佛洛伊德被警察以膝壓頸的9分29秒完整影片證據。(美聯社)

非裔佛洛伊徳(George Floyd)之死引發全國示威十個月後，遭控謀殺的前白人警察沙文(Derek Chauvin)29日在明尼蘇達州出庭受審，檢察官一開審便播放佛洛伊徳遭壓頸9分鐘29秒的影片，稱沙文背叛身上的警察徽章；不過，沙文辯護律師則表示，佛洛伊德致死原因是心臟病與毒品。

檢察官指控：沙文背叛身上警察徽章

檢察官布萊克威爾(Jerry Blackwell)一開審便播放佛洛伊德被警察以膝壓頸的影片證據，並告訴陪審員確切時間為9分29秒，而非去年5月公布的8分46秒；陪審團從多個影片觀看，沙文則冷靜做筆記，時不時抬頭看影片。

佛洛伊德在影片中表示：「我無法呼吸，警察。」旁觀者朝沙文大喊並說佛洛伊德動彈不得、無法呼吸或反抗，一名消防局女職員試圖查看佛洛伊德脈搏，但遭沙文拿催淚劑對著她。

布萊克威爾表示，沙文不讓上銬的佛洛伊德起身，沙文「背叛他的徽章」，「他把膝蓋壓在他的頸背上，用力壓制，直到佛洛伊德的呼吸，不，各位先生女士，直到榨乾這條生命。」

沙文律師：致死原因是心臟病與毒品

沙文辯護律師尼爾森(Eric Nelson)則表示，沙文過去19年就是接受這樣的警察訓練，「法庭內並無政治和社會因素，但證據超越那9分29秒。」

尼爾森說佛洛伊德與警察對峙前曾走進超市用20元假鈔買香菸，超市員工注意到佛洛伊德且認為他受到某種藥物影響；超市人員向警察報案時說，佛洛伊德似乎「喝醉酒」。

戴著口罩的沙文辯護律師尼爾森(左)及被告前警員沙文(右)。(美聯社)
戴著口罩的沙文辯護律師尼爾森(左)及被告前警員沙文(右)。(美聯社)

尼爾森指出，佛洛伊德離開超市上車後，他的朋友作證說他在車內睡著而且叫不醒；警察走上前時，佛洛伊德為了藏起毒品而服下冰毒和芬太尼。

尼爾森表示，佛洛伊德用藥，加上心臟病、高血壓和腎上腺素，因此心律失常致死。

該郡法醫裁定，佛洛伊德命案為他殺，並將死因列為「執法人員抑制、遏制與頸部壓迫」加重的心肺驟停；該郡屍檢則指出，佛洛伊德有心臟病且體內有毒品。

此案首名證人為911調度員珍娜．斯柯里(Jena Scurry)，她從調度室的街頭攝影機畫面看到部分經過，擔心到她回報長官，「你也可以說我打小報告」，因為她直覺認為事情不對勁。

斯柯里表示，她回報上級她看到有警察坐在一名男子身上，並詢問這些警察使用武力是否通報上級；布萊克威爾則表示，斯柯里工作以來從未這樣做過：報警抓警察。

首名證人為911調度員珍娜．斯柯里29日作證表示，當時就覺得事情不對，立即通報主...
首名證人為911調度員珍娜．斯柯里29日作證表示，當時就覺得事情不對，立即通報主管。(美聯社)

編輯推薦

  • 近日一樁駭人聽聞的亞特蘭大3按摩院槍擊案，瞬間奪走8條人命，其中有6位是亞裔女性。主播卓賢邀請到世界日報駐亞特蘭大記者閻尚恩，談談這場槍擊案引起的對種族歧視、槍支管控、按摩行業的全美討論。
佛洛伊德 警察 心臟病

上一則

暴行影片網路炸鍋 100萬次瀏覽、留言逾3000則

下一則

亞裔遭非裔重拳暴毆勒昏 紐約地鐵慘劇視頻瘋傳

延伸閱讀

佛洛伊德悲劇重演 墨西哥警「雙膝跪壓」女嫌致死

佛洛伊德悲劇重演 墨西哥警「雙膝跪壓」女嫌致死

「下一代能安心追求美國夢」紐約大學點百人集會抗議仇恨亞裔犯罪

「下一代能安心追求美國夢」紐約大學點百人集會抗議仇恨亞裔犯罪

佛洛伊德案開審 陪審團多元：9白人 6其他族裔

佛洛伊德案開審 陪審團多元：9白人 6其他族裔
佛洛伊德案陪審團出爐 29日展開開審陳述

佛洛伊德案陪審團出爐 29日展開開審陳述

熱門新聞

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

2021-03-29 21:50
斯里蘭卡亞裔長者(右圖)在下城地鐵站遭襲渾身是血，嫌犯大喊「該死的亞洲人」被捕卻僅以攻擊罪起訴。(市警/讀者提供)

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

2021-03-22 16:40
今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華（小圖，取材自臉書），年少時自中國來美，投身軍旅。他在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕（大圖，視頻截圖），他說「難道這不叫愛國嗎」，痛斥歧視者因為他的華裔長相，質疑他的愛國熱誠。

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

2021-03-28 00:42
紐約市房屋檢視員私發「Ching Chong」信件至亞裔住戶遭停職。(取自Duc Pham臉書)

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

2021-03-27 15:46
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示，誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝影)

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

2021-03-25 16:07
亞特蘭大3按摩院槍擊案奪走8條人命，其中有6位是亞裔，案發後民眾手持標語呼籲停止仇恨犯罪。路透

世界OnAir／性、歧視、按摩女 亞城槍擊案揭露的黑暗面

2021-03-23 17:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」