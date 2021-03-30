佛洛伊徳之死開審 9分鐘29秒壓頸片開場
非裔佛洛伊徳(George Floyd)之死引發全國示威十個月後，遭控謀殺的前白人警察沙文(Derek Chauvin)29日在明尼蘇達州出庭受審，檢察官一開審便播放佛洛伊徳遭壓頸9分鐘29秒的影片，稱沙文背叛身上的警察徽章；不過，沙文辯護律師則表示，佛洛伊德致死原因是心臟病與毒品。
檢察官指控：沙文背叛身上警察徽章
檢察官布萊克威爾(Jerry Blackwell)一開審便播放佛洛伊德被警察以膝壓頸的影片證據，並告訴陪審員確切時間為9分29秒，而非去年5月公布的8分46秒；陪審團從多個影片觀看，沙文則冷靜做筆記，時不時抬頭看影片。
佛洛伊德在影片中表示：「我無法呼吸，警察。」旁觀者朝沙文大喊並說佛洛伊德動彈不得、無法呼吸或反抗，一名消防局女職員試圖查看佛洛伊德脈搏，但遭沙文拿催淚劑對著她。
布萊克威爾表示，沙文不讓上銬的佛洛伊德起身，沙文「背叛他的徽章」，「他把膝蓋壓在他的頸背上，用力壓制，直到佛洛伊德的呼吸，不，各位先生女士，直到榨乾這條生命。」
沙文律師：致死原因是心臟病與毒品
沙文辯護律師尼爾森(Eric Nelson)則表示，沙文過去19年就是接受這樣的警察訓練，「法庭內並無政治和社會因素，但證據超越那9分29秒。」
尼爾森說佛洛伊德與警察對峙前曾走進超市用20元假鈔買香菸，超市員工注意到佛洛伊德且認為他受到某種藥物影響；超市人員向警察報案時說，佛洛伊德似乎「喝醉酒」。
尼爾森指出，佛洛伊德離開超市上車後，他的朋友作證說他在車內睡著而且叫不醒；警察走上前時，佛洛伊德為了藏起毒品而服下冰毒和芬太尼。
尼爾森表示，佛洛伊德用藥，加上心臟病、高血壓和腎上腺素，因此心律失常致死。
該郡法醫裁定，佛洛伊德命案為他殺，並將死因列為「執法人員抑制、遏制與頸部壓迫」加重的心肺驟停；該郡屍檢則指出，佛洛伊德有心臟病且體內有毒品。
此案首名證人為911調度員珍娜．斯柯里(Jena Scurry)，她從調度室的街頭攝影機畫面看到部分經過，擔心到她回報長官，「你也可以說我打小報告」，因為她直覺認為事情不對勁。
斯柯里表示，她回報上級她看到有警察坐在一名男子身上，並詢問這些警察使用武力是否通報上級；布萊克威爾則表示，斯柯里工作以來從未這樣做過：報警抓警察。
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