我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

涉深化被動種族歧視 「內褲超人隊長」繪本下架

記者顏伶如／綜合報導
廣受歡迎的青少年漫畫書「內褲超人隊長」內文被為政治不正確，有歧視亞裔之嫌，宣告下架。(Getty Images)
廣受歡迎的青少年漫畫書「內褲超人隊長」內文被為政治不正確，有歧視亞裔之嫌，宣告下架。(Getty Images)

全球規模最大的童書出版、教育及多媒體公司「學樂集團」(Scholastic Corporation) 日前宣布，繪本童書「內褲超人隊長」(Captain Underpants)系列的「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」(The Adventures of Ook and Gluk：Kung-Fu Cavemen from the Future)將不再發行，因為內容含有「不成熟的被動種族歧視」。

學樂集團上周已將「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」童書下架；這集故事情節當中的功夫大師角色眼睛畫成直線條，身穿傳統式唐裝；功夫大師落難後，獲得兩個非亞裔角色出手相救，援救時使用的功夫招式則帶有中文詞彙。

根據媒體報導，仇視亞裔暴力攻擊頻傳引起輿論討論之後，「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」引起民眾批評內容不妥。

學樂集團指出，「內褲超人隊長」原創作者皮爾奇(Dav Pilkey)「完全支持」下架，並停止發行這集童書的決定。

皮爾奇則在個人YouTube頻道發表聲明表示，對於「造成傷害」的書籍內容道歉。

他表示，大約10年前，創作了一本有關一群朋友使用功夫及中國哲學聯手拯救世界的童書，「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」創作本意在於呈現多元文化、平等以及透過非暴力手段解決衝突。

皮爾奇指出：「但本周裡，我注意到書中含有具有傷害力的種族刻板印象以及被動種族歧視的意象。我想藉此機會公開道歉。對我的亞裔讀者、朋友、家人及所有亞裔人民來說，這些內容是錯誤的，也是傷人的。」

他表示，與出版商共同承擔責任，也已決定停止出版「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」，目前正積極處理從圖書館及零售商回收剩餘書本。

學樂集團在聲明中指出：「我們一致承認，這本書深化了被動種族歧視(passive racism)。」

聲明寫道：「我們對於這個嚴重錯誤由衷致歉。學樂集團已經將這本書中網站刪除，國內與國外訂單都停止出貨，已經聯繫我們的零售夥伴，說明這本書為何不再發行的理由，並洽商如何將所有存貨取回。」

編輯推薦

  • 近日一樁駭人聽聞的亞特蘭大3按摩院槍擊案，瞬間奪走8條人命，其中有6位是亞裔女性。主播卓賢邀請到世界日報駐亞特蘭大記者閻尚恩，談談這場槍擊案引起的對種族歧視、槍支管控、按摩行業的全美討論。
種族歧視 亞裔 中國

上一則

種族歧視？仇恨犯罪？紐約地鐵非裔暴行 評論兩極

下一則

種族歧視掀族群瘡疤 被領養亞裔們徬徨、脫節

延伸閱讀

涉種族歧視 「內褲超人隊長」繪本下架 停止發行

涉種族歧視 「內褲超人隊長」繪本下架 停止發行
兒遇隱性歧視 韓裔眾議員談亞裔成長辛酸

兒遇隱性歧視 韓裔眾議員談亞裔成長辛酸
華男無故遭西裔遊民羞辱打罵 警逮嫌籲指認

華男無故遭西裔遊民羞辱打罵 警逮嫌籲指認
金山人語／建立反仇恨亞裔統一戰線

金山人語／建立反仇恨亞裔統一戰線

熱門新聞

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

2021-03-29 21:50
斯里蘭卡亞裔長者(右圖)在下城地鐵站遭襲渾身是血，嫌犯大喊「該死的亞洲人」被捕卻僅以攻擊罪起訴。(市警/讀者提供)

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

2021-03-22 16:40
今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華（小圖，取材自臉書），年少時自中國來美，投身軍旅。他在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕（大圖，視頻截圖），他說「難道這不叫愛國嗎」，痛斥歧視者因為他的華裔長相，質疑他的愛國熱誠。

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

2021-03-28 00:42
紐約市房屋檢視員私發「Ching Chong」信件至亞裔住戶遭停職。(取自Duc Pham臉書)

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

2021-03-27 15:46
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示，誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝影)

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

2021-03-25 16:07
亞特蘭大3按摩院槍擊案奪走8條人命，其中有6位是亞裔，案發後民眾手持標語呼籲停止仇恨犯罪。路透

世界OnAir／性、歧視、按摩女 亞城槍擊案揭露的黑暗面

2021-03-23 17:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」