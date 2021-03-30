種族歧視掀族群瘡疤 被領養亞裔們徬徨、脫節

亞特蘭大槍擊 案在亞裔 社群間引起波瀾，但是有部分亞裔群體卻在事件中感到徬徨、脫節而不知所措；原來這些群體從小由美國 父母領養、帶大，幾乎不存在種族意識，但是槍擊案卻凸顯自己仍可能會是下一個受害者，但是要融入亞裔群體又存在困難。

據估計，全國有20萬亞裔由美國父母所領養、帶大；例如32歲的伯達妮‧紐曼(Bethany Long Newman)雖然生在南韓，但是嬰兒時期就由白人父母領養，從小就在肯塔基州東部的白人社區長大。

紐曼向公共廣播電台(NPR)表示，當她聽聞亞城槍擊案的時候，第一時間是害怕，接著是心碎，「這種事情也可能發生在自己、或是自己女兒身上」；但紐曼表示，她不知道該如何表達她的想法、無人傾訴，包括自己的白人丈夫，因為「我不確定我身邊的人是否真的認為我是亞洲人。」

同樣是南韓血統、並由美國父母領養帶大的蕾希‧佛拉西-巴尼斯(Lacey Vorrasi-Banis)表示，雖然她的父母一直是家中兒女的支柱，但是事件發生以來，卻從未主動跟她提及此事；因為就算親如父母，「仍無法理解對其他族裔而言，這代表什麼。」

中國血統的艾瑪‧李梅(Emma LeMay)也表示，她與父母談及此事時，父母的討論是基於「發生事件」而非「她的感受」；柬埔寨血統的波特(Hing Potter)則表示，被領養的亞裔要「不斷提醒自己是亞洲人」。

雖然這些人在長大的過程中，也會面臨到種族主義的問題，但若想要加入當前亞城槍擊案議題，又會發覺自己不得其門而入，不知從何談起、找誰談起，因為他們其實從未真正感覺到，他們究竟屬於亞裔群體、還是白人群體。

大峽谷州立大學(Grand Valley State University)教授、專注於亞裔即被領養群體的專家麥基(Kimberly McKee)表示，領養孩子的父母只在乎孩子本身，而非膚色，使孩子缺少與特定族群對話的機會，但是這些孩子同樣得面對種族主義，而他們卻從來無法真正感受到自己屬於哪個世界。