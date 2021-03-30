亞裔遭非裔重拳暴毆勒昏 紐約地鐵慘劇視頻瘋傳
一則貌似亞裔男子在紐約市地鐵車廂遭非洲裔男子連續重拳痛毆、強力勒頸鎖喉至雙手無力掙扎下垂，全身癱軟昏厥的視頻，28日晚至29日在社交媒體上瘋傳；紐約市警方29日回應表示，由於案發後沒有任何報警及案件報告的信息，目前警方正在嘗試找到受害者。
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、大都會運輸署(MTA)以及華裔國會眾議員孟昭文當日均發表聲明譴責暴行，葛謨表示，將派州警打擊仇恨犯罪小組(New York State Police Hate Crimes Task Force)，協助調查此案。
被害人一說看起來像西裔
根據這則被目擊者拍下的視頻顯示，受害者貌似亞裔，但拍攝視頻者向ABC電視台記者表示看起來像西語裔；案件發生在紐約市布魯克林區布什維克(Bushwick)和貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)交界的科修斯科聖站(Kosciuszko St.)一輛開往曼哈頓的J線列車上，但目前尚不清楚案發的具體時間。
在長達一分鐘的視頻中，並沒有紀錄到衝突是因何而起，影片一開始，就是戴著黑帽、黑口罩與全身黑衣的非裔男子，與身著白色上衣與雙肩背著背包的受害人互毆的畫面；受害人起先還奮力出拳回擊，但很快就被非洲裔男子的重拳強力壓制，在座位上任非裔痛毆，毫無回擊之力。
頭部遭非裔男狠擊近30下
受害人試圖用手臂護住頭部，但非裔男子並不願罷手，重拳朝受害人頭部連續狠擊了近30下後，再出左臂勒住受害人頸部，邊勒邊將他從座位上拉起；受害人試圖用雙手握住座位旁的鋼質護欄，但頸部持續遭非裔男子的左手臂強力扣住數秒不放。
從影片畫面可見被非裔男子勒頸的受害人表情痛苦，在幾乎無法呼吸下，先鬆開握住護欄的右手，但非裔男子一邊念念有詞斥責，一邊圈住受害人的雙臂毫不放鬆，直到受害人左手也不支鬆開，兩手無力下垂並全身癱軟後，非裔男子才終於鬆開右臂，接著再使右手用力推了已經不省人事的害人頭部一把，接著任他倒躺在車廂地板上。
有人大叫：他沒知覺了
「他沒知覺了。」可以聽到一名旁觀者在眼見受害者似乎失去意識後大喊，但在整個案發過程中，部分乘客曾出聲要求攻擊者停下來，卻沒有人敢上前阻止；視頻末尾，可以聽到拍攝者將鏡頭對著自己，聲稱受害者曾以歧視黑人的「N」字罵攻擊者。
紐約市警方29日表示，目前市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)已介入調查，並嘗試找到受害者，因為在案發後沒有找到任何案件相關紀錄。
州長葛謨表示，當他看到視頻時感到「非常震驚」，他譴責這種仇恨犯罪行為，並表示會部署州警打擊仇恨犯罪小組協助調查。
野蠻行徑驚人 警方緝凶
華裔國會議員孟昭文說，「這種惡毒和懦弱的襲擊令人作嘔，我們必須大聲疾呼，譴責這些野蠻行徑，犯下這一滔天罪行的人必須被逮捕，並對他的行為負責。」
大都會運輸署發言人塔瑞克(Shams Tarek)對本報表示，視頻中的畫面令人震驚和揪心，針對亞裔的種族仇恨犯罪必須停止，「我們已經向市警提供了支援，也將盡己所能協助破案，但更多案件細節將由警方調查後公布。」
警方呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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