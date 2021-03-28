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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

仇亞暴力蔓延…該不該與孩子討論？亞裔父母煎熬

編譯徐薏茹╱綜合27日電
近來全美反亞裔的暴力事件頻傳，亞裔家長都在為如何向子女妥善解釋這種歧視偏見話題而傷腦筋。圖在賓州費城的40歲韓裔母親史塔伯在與7歲女兒用餐時交談。(路透)
近來全美反亞裔的暴力事件頻傳，亞裔家長都在為如何向子女妥善解釋這種歧視偏見話題而傷腦筋。圖在賓州費城的40歲韓裔母親史塔伯在與7歲女兒用餐時交談。(路透)

在攻擊亞裔事件頻傳之際，又發生亞特蘭大按摩店槍擊案奪走八條人命，其中六人為亞裔女性的凶案，仇視亞裔的種族歧視議題引發高度關注，也讓許多亞裔父母面臨難題，思考該如何以及是否要與孩子解釋仇亞議題。

路透報導，過去一年，針對亞裔的仇恨犯罪劇增，人權倡導者表示這與新冠疫情有很大關聯，而前總統川普不斷以「中國病毒」、「功夫流感」(kung flu)等字眼稱呼新冠病毒，有人認為川普的話語加深仇視亞洲的觀點。

費城40歲韓裔的史蒂芬妮．史塔伯(Stefany Stuber)在亞特蘭大按摩店槍擊案發生後，決定坐下來好好與七歲的女兒談論此議題，女兒也對她提出問題；史塔伯說：「她問我為什麼有人會因為別人是亞洲人就傷害他們，有人會只因為我的樣子就想傷害我嗎？」

史塔伯由一對白人夫婦收養，從小在白人占多數的社區長大，她接觸亞洲文化的機會微乎其微，儘管從未懷疑家人的愛，但她仍遇過親戚給她取與亞洲相關的綽號（如Ching Wong、little konichiwa等）；史塔伯說：「我了解這背後的意涵，但我也了解這背後的無知，而我知道這給我的感覺如何。」作為家長，她希望女兒能了解此議題，因為她認為先瞭解事情是想出解決辦法的第一步。

洛杉磯的心理學家和教授Michi Fu指出，父母想要延遲討論困難的議題是很自然的事；她說：「因為他們覺得沒有對的工具，或者覺得必須要說完美的事。」

她表示，種族歧視的創傷，無論是親身經歷、直接或間接目睹，都能對一個人的身心健康帶來嚴重的影響。

住在維吉尼亞州的日本人小林洋子(Yoko Kobayashi)說，她和丈夫也許會和11歲的兒子討論仇亞議題，她兒子可能會在8月底回到學校上課。

來自台灣的李安妮(Annie Lee)則相當猶豫苦惱，她希望四歲和九歲的孩子能了解潛在的威脅，但又擔心他們年紀還太小，討論此議題會令他們不安；李安妮說：「我希望他們有個正常的童年，不需要擔心某些事，但同時我又希望如果有任何事發生，他們能夠保護自己。」

編輯推薦

  • 近日一樁駭人聽聞的亞特蘭大3按摩院槍擊案，瞬間奪走8條人命，其中有6位是亞裔女性。主播卓賢邀請到世界日報駐亞特蘭大記者閻尚恩，談談這場槍擊案引起的對種族歧視、槍支管控、按摩行業的全美討論。
亞裔 種族歧視 亞特蘭大

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