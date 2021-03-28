好萊塢對歧視推波助瀾 亞裔女演員：在那環境就要閉嘴

紅極一時的電影「瘋狂亞洲富豪」，是少見的編導演全部都是亞裔的好萊塢大片。(美聯社)

亞特蘭大按摩院槍擊案造成八死慘劇，其中六位是亞裔 女性，兇嫌自稱自己「性成癮」，故欲除之而後快；不論兇嫌此說是否為真，華盛頓郵報(The Washington Post)報導，美國 百年來將亞裔女性「物化、性感化」的現象被凸顯出來，好萊塢也扮演了推波助瀾的角色，而亞裔女演員也漸漸站出來喊話，不希望繼續參與其中。

美國對亞裔女性「性感」的印象，最早可追溯到1875年時，美國以從事性工作及疾病帶原等理由，實質限制中國婦女移民美國；曾獲奧斯卡金像獎提名的製片人塔吉瑪-佩納(Renee Tajima-Peña)表示，美國對亞裔種族偏見的升溫，剛好與電影 業的發展同步，成為渲染的題材。

這樣的結果就是，亞裔女性在好萊塢電影中常被「扁平化」，不論角色性格是百依百順，還是機靈狡詐，都會回歸到屬於刻板印象的「性感物件」；電影學者Celine Parreñas Shimizu就認為，亞城槍擊案是長期將亞裔女性定位為詭譎性感形象，所衍生出的悲劇。

即使到近年，從經典電影「金甲部隊」(Full Metal Jacket)中的越南性工作者，到「尖峰時刻2」(Rush Hour 2)中的按摩坊場景等，雖然言者未必有意，但已無形、間接的讓亞裔女性與「性」的連結根深蒂固。

處在當中的好萊塢亞裔女演員自然備受壓力；韓裔女演員潔米·鍾(Jamie Chung)曾透露，早期她常扮演「極為性感」的角色；曾在「我們的辦公室」(The Office)中飾演滑稽角色的Kat Ahn也表示，在那環境就要「閉嘴並心存感激」，因為「演員在成為明星之前，是沒有力量的。」

隨著亞裔意識抬頭，女演員逐漸為這種現象發聲：如劉玉玲(Lucy Liu)近年致力於擺脫自己在「艾莉的異想世界」(Ally McBeal)中「致命女郎」(femme fatale)的形象，並指如果是其他白人演員飾演她在劇中扮演的角色，則這樣的標籤就不會一直跟著該名演員。

而在今年，趙婷成為首位獲奧斯卡最佳導演提名的有色女性，史蒂芬·連(Steven Yeun)則是首位獲奧斯卡最佳男主角提名的亞裔，都說明了雖然進展緩慢，但至少不是停滯不前。