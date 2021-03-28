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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

仇亞…新冠疫情先點火 美中對抗加劇再添油

編譯潘勛／綜合27日電
華府與北京之間的磨擦加據，對美國的仇亞暴力恐有推波助瀾的效果。(Getty Images)
華府與北京之間的磨擦加據，對美國的仇亞暴力恐有推波助瀾的效果。(Getty Images)

自新冠疫情爆發、擴大以來，趨勢顯示，亞裔遭逢的仇恨犯罪、暴力增多，拜登總統正採行步驟，設法支持亞裔；但亞裔民權促進人士近來愈發警覺，認為美國擴大與中國衝突，只怕要讓仇亞情緒火上添油，針對亞太裔的仇恨事件更會增多。

「國會山莊報」(The Hill)報導，拜登揚棄仇外心結，另拒絕使用諸如「中國病毒」或「功夫病毒」般有貶義的詞彙，來形容新冠病毒，一點也不像前總統川普及其共和黨同僚，用那些詞語來責備中國造成全球疫情。

但亞裔社區有人憂心，華府與北京之間新的碰撞，伴同共和黨升高攻擊，說拜登對中軟弱，想藉此在2022期中選獲利，都會加強民眾負面看待亞裔的態度。

「蓋洛普」3月民調顯示，有45%美國民眾認為中國是當前國家最大敵人，相形下一年前只有22%；視俄國為最大敵人者僅有26%。

民權組織「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice)執行長楊重遠(John C. Yang)表示，由歷史可知，與外國發生地緣政治緊張，經常引發國內社會強烈反應，對亞美裔社區尤其如此，真是很不幸；一方面，美國與中國政府地緣政治關係緊張確然不假，也該如此，但另一方面，國人必須非常小心，別讓那種緊張影響到國內社會。

亞裔淪為仇恨目標並不新奇，1882年國會便曾通過「排華法案」；日軍偷襲珍珠港後，12萬多名日裔被關進集中營；1980年代日系汽車在美暢銷，導致華裔陳果仁在底特律市遭兩名白人失業汽車工人毆打致死。

民主黨聯邦眾議員高野(Mark Takano)便表示，仇亞情緒在美國種族歧視史上，誠占有恐怖的分量，無怪乎很多亞裔經常覺得，自己沒被視為十足的美國人，是外人。

楊重遠表示，拜登雖在亞特蘭大市對仇亞犯罪講重話，說不見容於美國，必須停止，但隨著華府與北京關係來到幾十年間最危機四伏的關節點，仇亞暴力與歧視很可能持續下去，只怕新冠疫情結束仍不休止，目前的仇亞歧視不會神奇地消失無蹤。

編輯推薦

  • 近日一樁駭人聽聞的亞特蘭大3按摩院槍擊案，瞬間奪走8條人命，其中有6位是亞裔女性。主播卓賢邀請到世界日報駐亞特蘭大記者閻尚恩，談談這場槍擊案引起的對種族歧視、槍支管控、按摩行業的全美討論。
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