堪薩斯州華裔議員酒吧戴口罩 被嗆有病毒
堪薩斯州眾議會有史以來首位華裔眾議員許瑞(Rui Xu，音譯)日前在堪薩斯州西部羅素爾(Russell)的一間運動酒吧與一名白人發生衝突，起因是這名白人質問許瑞「為什麼戴口罩」、「身上有沒有病毒」。
許瑞在社群媒體上發布貼文指出，這名白人以咒罵的語氣朝他大吼「為什麼戴口罩」；他告訴美聯社記者說，該名白人還問他是不是有病毒。許瑞說，「過去一年以來，反亞裔的言論或多或少都跟疫情有關，像『口罩』、『病毒』這類的用詞，很容易挑動亞裔民眾的敏感神經」。
該名白人男子甚至還在酒吧內追著許瑞，揚言要「修理他」。
事發當日，許瑞才剛錄完位於邦克山莊(Bunker Hill)的公共電視台(PBS)的一檔節目，並與節目主持人在酒吧裡聊天。該名主持人也戴了口罩，但可能因為是白人，而沒有被那名白人攻擊。
許瑞說，酒吧服務生事後向他道歉，另外還有一名素昧平生的顧客請他喝了一杯酒；酒吧的人告訴他，那個攻擊許瑞的客人不是堪薩斯州人。
這次的事件也引起羅素爾市市長克洛斯(Jim Cross)的注意，在寫信給許瑞表示，該名顧客的行為令人憎恨且不可原諒。克洛斯寫道：「這不是第一起，也不是最後一起反亞裔的衝突。我呼籲全美所有民眾，一同與本市譴責這起可惡的事件。」
許瑞於1989年出生於瑞士，2001年歸化美國籍，父母均為華裔，2018年首次當選堪薩斯州眾議員，為堪薩斯州史上第一位，目前也是唯一一位亞裔議員。
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