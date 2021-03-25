堪薩斯州華裔議員酒吧戴口罩 被嗆有病毒

堪薩斯州議會首位華裔議員許瑞日前在一間運動酒吧遭一名白人質問「為什麼戴口罩」、「身上有沒有病毒」。(KMBC電視台截圖)

堪薩斯州 眾議會有史以來首位華裔眾議員 許瑞(Rui Xu，音譯)日前在堪薩斯州西部羅素爾(Russell)的一間運動酒吧與一名白人發生衝突，起因是這名白人質問許瑞「為什麼戴口罩」、「身上有沒有病毒」。

許瑞在社群媒體上發布貼文指出，這名白人以咒罵的語氣朝他大吼「為什麼戴口罩」；他告訴美聯社記者說，該名白人還問他是不是有病毒。許瑞說，「過去一年以來，反亞裔 的言論或多或少都跟疫情有關，像『口罩』、『病毒』這類的用詞，很容易挑動亞裔民眾的敏感神經」。

該名白人男子甚至還在酒吧內追著許瑞，揚言要「修理他」。

事發當日，許瑞才剛錄完位於邦克山莊(Bunker Hill)的公共電視台(PBS)的一檔節目，並與節目主持人在酒吧裡聊天。該名主持人也戴了口罩，但可能因為是白人，而沒有被那名白人攻擊。

許瑞說，酒吧服務生事後向他道歉，另外還有一名素昧平生的顧客請他喝了一杯酒；酒吧的人告訴他，那個攻擊許瑞的客人不是堪薩斯州人。

這次的事件也引起羅素爾市市長克洛斯(Jim Cross)的注意，在寫信給許瑞表示，該名顧客的行為令人憎恨且不可原諒。克洛斯寫道：「這不是第一起，也不是最後一起反亞裔的衝突。我呼籲全美所有民眾，一同與本市譴責這起可惡的事件。」

許瑞於1989年出生於瑞士，2001年歸化美國籍，父母均為華裔，2018年首次當選堪薩斯州眾議員，為堪薩斯州史上第一位，目前也是唯一一位亞裔議員。