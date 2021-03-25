2017年槍殺亞裔男 國王郡警局與家屬500萬元和解

2017年警察槍殺手拿原子筆的亞裔男子黎湯米案，華盛頓州國王郡警局24日與死者家屬達成金額500萬元的和解。(King5電視台截圖)

在2017年警察 槍殺手拿原子筆的亞裔 男子黎湯米(Tommy Le，以下均音譯)案發生近四年後，華盛頓州國王郡警局24日與死者家屬達成500萬元和解。

這件槍殺案是現任局長約翰內赫特(Mitzi Johanknecht)的前任在位期間發生，讓警局蒙上巨大陰影，因為不僅警察開槍殺死無辜少年的「執法」過程大有問題，連事後的調查都問題重重，引發地方輿論譁然，警政專家也批評不斷。

兩造若不能庭外和解，再過三個禮拜，黎湯米家屬2018年提出的1000萬元民事訴訟，就將不顧警局及其律師的反對，在西雅圖聯邦法院透過Zoom舉行網路審判庭，屆時更多細節將在網路直播下，展現在世人眼前。

黎家24日宣布接受和解時表示，將繼續為警政改革而奮鬥，也將繼續追究國王郡警局的責任。死者父親黎海(Hoai "Sunny” Le)說，再多錢都無法替代他的兒子，希望世上沒有哪一家人，再遭遇同樣的不幸。

2017年6月14日，當時20歲，翌日就要從布瑞安高中畢業，並立志當消防員的黎湯米，被警員莫利納(Caesar Molina)槍擊死亡。

警局版本的經過報告說，警方據報有神智不清男子「可能手持刀或尖銳物品」在布瑞安地區恐嚇、威脅路人，指黎湯米用刀或尖物攻擊警察，警察為自衛，將他射殺。

莫利納是抵達現場的第三位警察，抵達後105秒開槍射殺黎湯米。莫利納發誓說，因為他和另一位警察歐文(Tanner Owen)無法用電擊棒制服黎湯米，才開槍射死他。

時任警局長的員警檢討小組結論說，開槍有理。

但外部檢討不同意這項結論。洛杉磯 監督團體OIR Group說國王郡警局內部調查「不夠嚴謹」，證據明明顯示黎正要離開莫利納和歐文，莫利納卻說他為了保護歐文才開槍。OIR還說，對這些前後不一貫的說詞，警局長的調查完全置之不理。

開槍殺人的莫利納說，黎湯米手持「尖銳物」攻擊他，還衝向歐文和旁觀平民，他才開槍。他也否認從黎湯米的背後開槍。驗屍報告指出，致命兩槍都是從背後擊中死者，第三發子彈擊中死者手腕。事實上，黎手中握的是原子筆。莫利納總共開了六槍。