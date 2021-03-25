開亞裔玩笑幾十年助長仇恨 名嘴傑李諾道歉
前深夜電視脫口秀主持人傑李諾(Jay Leno)為自己幾十年來持續在其名嘴生涯中拿亞裔社區開玩笑、助長亞裔刻板形象而公開道歉；他表示，道歉不是所謂「取消文化」施壓的結果，而是他自己「的確犯了錯」；他希望亞裔社區能接受他的道歉，也希望自己未來的表現能符合亞裔社區的期望。
亞裔維權組織「亞裔媒體行動網絡」(Media Action Network for Asian Americans，MANAA )過去15年來，不斷追蹤和抗議廣電及印刷媒體對亞裔的歧視說法，其中包括2019年傑李諾在國家廣播公司(NBC)「美國達人秀」節目客串評審時開的「韓國人吃狗肉」玩笑；此玩笑當時立即引起眾怒。
傑李諾最近在一場與MANAA聯合創始人蓋伊·青木(Guy Aoki)進行的視訊會議上說：「我開這種玩笑時，真的以為它們是無害的。我取笑我們的敵人北韓時，和大多數笑話一樣，認為其間不無道理。」
傑李諾表示，「每當我們接到投訴，都會出現兩面的討論：『我們需要解決這個問題』或『如果他們不能接受開玩笑，去他們的』。有太多次，就算我內心深知這是錯的，我仍選擇了後者。」
他說，他為自己過去開的玩笑向亞裔社區道歉，這並非「取消文化」施壓的結果，而是自己的確犯了錯。傑李諾說，「MANAA大方接受了我的道歉。我希望亞裔社區也能接受，並希望我未來的表現能夠符合他們的期望。」
談及最近發生在亞裔社區的諸多暴力事件，傑李諾說，他感到震驚和悲傷，「如果我的話以某種方式煽動了這種暴力，我將深感受傷和羞愧，我希望盡我所能來協助療傷止痛」。
青木和傑李諾的視訊會議是透過福斯電視台執行長阿伯內西(Jack Abernethy)等人居間牽線而成。
傑李諾曾在1992年至2009年、2010年至2014年主持NBC今夜秀(Tonight Show)，他在2002年至2012年至少九次有紀錄可循地在節目中開了有關「韓國人吃貓狗」的玩笑。
2002年，傑李諾開玩笑說，南韓短道速滑運動員金東聖(Kim Dong Sung)在奧運會中擊敗日裔美籍選手阿波羅．大野(Apolo Ohno)之後，把他家的狗給吃了。
當時有4萬8000人透過電郵向NBC投訴傑李諾此舉；一個月後，傑李諾與NBC多元化資深副總裁見面，他承認自己沒有亞裔腳本寫手；儘管他被要求停止再說吃狗肉的笑話，但他後來並未照做。
非營利組織MANAA成立於1992年，負責監控電視電影廣告廣播和印刷媒體內容，強調媒體長期以來以刻板印象形容亞裔，對所有亞裔都造成了不利影響，不僅傷害亞裔自我形象，也影響了非亞裔對待亞裔的行為。
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