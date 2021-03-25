開亞裔玩笑幾十年助長仇恨 名嘴傑李諾道歉

前深夜脫口秀電視主持人傑李諾為自己幾十年來持續在其名嘴生涯中拿亞裔社區開玩笑、助長亞裔刻板形象，公開道歉。(Getty Images)

前深夜電視脫口秀主持人傑李諾(Jay Leno)為自己幾十年來持續在其名嘴生涯中拿亞裔 社區開玩笑、助長亞裔刻板形象而公開道歉；他表示，道歉不是所謂「取消文化」施壓的結果，而是他自己「的確犯了錯」；他希望亞裔社區能接受他的道歉，也希望自己未來的表現能符合亞裔社區的期望。

亞裔維權組織「亞裔媒體行動網絡」(Media Action Network for Asian Americans，MANAA )過去15年來，不斷追蹤和抗議廣電及印刷媒體對亞裔的歧視說法，其中包括2019年傑李諾在國家廣播公司(NBC)「美國 達人秀」節目客串評審時開的「韓國人吃狗肉」玩笑；此玩笑當時立即引起眾怒。

傑李諾最近在一場與MANAA聯合創始人蓋伊·青木(Guy Aoki)進行的視訊會議 上說：「我開這種玩笑時，真的以為它們是無害的。我取笑我們的敵人北韓時，和大多數笑話一樣，認為其間不無道理。」

傑李諾表示，「每當我們接到投訴，都會出現兩面的討論：『我們需要解決這個問題』或『如果他們不能接受開玩笑，去他們的』。有太多次，就算我內心深知這是錯的，我仍選擇了後者。」

他說，他為自己過去開的玩笑向亞裔社區道歉，這並非「取消文化」施壓的結果，而是自己的確犯了錯。傑李諾說，「MANAA大方接受了我的道歉。我希望亞裔社區也能接受，並希望我未來的表現能夠符合他們的期望。」

談及最近發生在亞裔社區的諸多暴力事件，傑李諾說，他感到震驚和悲傷，「如果我的話以某種方式煽動了這種暴力，我將深感受傷和羞愧，我希望盡我所能來協助療傷止痛」。

青木和傑李諾的視訊會議是透過福斯電視台執行長阿伯內西(Jack Abernethy)等人居間牽線而成。

傑李諾曾在1992年至2009年、2010年至2014年主持NBC今夜秀(Tonight Show)，他在2002年至2012年至少九次有紀錄可循地在節目中開了有關「韓國人吃貓狗」的玩笑。

2002年，傑李諾開玩笑說，南韓短道速滑運動員金東聖(Kim Dong Sung)在奧運會中擊敗日裔美籍選手阿波羅．大野(Apolo Ohno)之後，把他家的狗給吃了。

當時有4萬8000人透過電郵向NBC投訴傑李諾此舉；一個月後，傑李諾與NBC多元化資深副總裁見面，他承認自己沒有亞裔腳本寫手；儘管他被要求停止再說吃狗肉的笑話，但他後來並未照做。

非營利組織MANAA成立於1992年，負責監控電視電影廣告廣播和印刷媒體內容，強調媒體長期以來以刻板印象形容亞裔，對所有亞裔都造成了不利影響，不僅傷害亞裔自我形象，也影響了非亞裔對待亞裔的行為。