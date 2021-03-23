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華大教授：「亞裔數學好」是裹著讚美糖衣的種族歧視

記者顏伶如／綜合報導
學者指出，「亞裔數學好」這句話其實卻是包裹著讚美糖衣的種族歧視。圖為紐約曼哈頓反對仇恨亞裔的集會。(美聯社)
學者指出，「亞裔數學好」這句話其實卻是包裹著讚美糖衣的種族歧視。圖為紐約曼哈頓反對仇恨亞裔的集會。(美聯社)

華盛頓大學學習科學暨人類發展研究副教授沙哈(Niral Shah)指出，「亞裔數學好」這句話在美國非常普遍，年紀輕輕的孩子朗朗上口，大學生學業表現也受到某種影響，但這句表面上看來是恭維的話語，其實卻是包裹著讚美糖衣的種族歧視

身為南亞移民第二代的沙哈在非營利新聞網站「對話」(The Conversation)撰文指出，就在亞裔頻遭暴力攻擊之際，探討問題時必須注意的是，仇視亞裔的種族主義核心思想，就是「非人化」(dehumanization)。

在科學、技術、工程及數學(STEM)四大領域擁有多年研究與教學經驗的沙哈表示，研究顯示，學生在教室裡也會有種族歧視的體驗，「如果我們不了解在看似中立的STEM四大領域裡也存在種族歧視，那麼我們可能就會不經意地讓某些種族歧視的概念獲得重覆使用」。

他說，「亞裔數學好」的說法是錯誤的，雖然在2018年經濟合作暨發展組織(OECD)主辦的國際學生能力評量計畫(PISA)，亞洲國家學生分數名列前茅，但同樣也有其他亞洲國家排在全世界第38名、第46名、第59名以及第63名。

他指出：「有趣的是，排名較佳的亞洲國家在閱讀方面的表現同樣亮麗，可是卻沒出現『亞裔文學好』的說詞。」

沙哈指出，根據美國國內的調查研究，在不同亞裔族群數學成績各有不同，「如果亞裔與生俱來就是數學資優，照理說不應該出現如此差別」。

他表示，教育政策及聯邦移民法律的影響，則是較合理的解釋，對施資教育、高品質課程投資較多資源的國家，在國際學生能力評量計畫測驗成績自然較好，美國1965年推出移民與國籍法之後，對亞洲國家STEM四大領域給予優惠待遇。

他在文中指出：「這項法案影響了我的父母，讓他們有機會依照法案規定移民到美國，而不是因為南亞民眾天生是比較優秀的醫生而得到移民機會。」

沙哈指出：「少數族裔模範生」說詞其實是用來故意製造亞裔與其他「非模範生」族裔之間的對立，指責非亞裔少數族裔「如果連亞裔都辦得到，你怎麼不行呢？」

沙哈表示，「亞裔數學好」對亞裔學生帶來壓力，就連卡通「蓋褲家庭」(Family Guy)都有類似橋段，亞裔角色被塑造成不是有血有肉的人，而是計算機器，亞裔遭到物化、非人化。

編輯推薦

  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。
亞裔 種族歧視 移民

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