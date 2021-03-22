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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

通訊軟體、網路論壇熱論反亞裔 為現實世界暴力奠基

記者胡玉立／綜合報導
亞特蘭大市16日發生的歧視亞裔的種族仇殺，奪去六名亞裔婦女慘案，震驚全美。各大城市連日都有維權人士的反亞裔暴力犯罪的抗議遊行聚會。圖為芝加哥市羅根廣場20日的示威抗議聚會。(美聯社)
亞特蘭大市16日發生的歧視亞裔的種族仇殺，奪去六名亞裔婦女慘案，震驚全美。各大城市連日都有維權人士的反亞裔暴力犯罪的抗議遊行聚會。圖為芝加哥市羅根廣場20日的示威抗議聚會。(美聯社)

研究人員指出，自去年11月以來，Telegram之類的即時通訊軟體及4chan等網路論壇，反亞裔團體和討論串越來越活躍，其中尤以The Donald之類的極右派通訊版最為激烈。這類反亞裔網路活動的重新出現，為現實世界的反亞裔行徑奠下基石。

去年春天新冠疫情自中國浮現、被前總統川普貼上「中國病毒」和「功夫流感」標籤之後，反亞裔行徑被激化，將疫情歸罪於中國的反亞裔錯誤訊息，也在臉書和推特激增。

舊金山加州大學一項研究指出，檢視川普去年3月前後的70萬條推文後發現，使用#chinesevirus主題標籤的網民，更可能使用種族主義主題標籤，其中包括#bateatingchinese在內。

舊金山加州大學流行病學助理教授許文(Yulin Hswen)表示：「儘管有很多討論認為『中國病毒』並不是種族主義用詞，可以使用。但這個詞已經變成一個『集會號召』，它可以聚集和激勵那些有同感的人，將其種族主義信仰正常化。」

1月，新興即時通訊軟體Telegram出現一個以侮辱亞裔用詞命名的新群組，立即吸引數百人加入，成員紛紛貼出誇張亞裔五官的漫畫、亞洲人吃狗肉表情包和越戰美國士兵施暴的照片。16日亞特蘭大槍擊案造成八人死亡、其中六人為亞裔女性的事件發生後，此群組隨即連結一項民調，呈現84%受訪者對於「最近對亞裔的攻擊是否震驚？」，選擇的答案是「暴力是對新冠病毒的合理報復」。

在現實世界對亞裔攻擊激增之際，這個Telegram群組彰顯的是：反亞裔情緒如何在網路各個角落激起，進一步加劇了種族主義和仇外心理。

羅格斯大學(Rutgers University)網絡傳染研究所(Network Contagion Research Institute)分析師戈登伯格(Alex Goldenberg)表示：「網路反亞裔言論激增，代表的是針對亞裔的真實世界事件風險增加。反中國病毒的錯誤訊息，包括『中國政府故意製造新冠病毒作為生化武器』等虛假敘述在內，營造了恐懼和煽動氣氛。」

編輯推薦

  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。
亞裔 中國 種族主義

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