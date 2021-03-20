我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約出現首例巴西變種病毒 90歲女性無旅行史

冰島近期4萬次地震 火山噴發染紅夜空

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

記者張晨／紐約報導
下東城華男當街遭遊民無故打傷，襲擊者大喊「中國人」數次。(取自谷歌地圖)
下東城華男當街遭遊民無故打傷，襲擊者大喊「中國人」數次。(取自谷歌地圖)

紐約市曼哈頓下東城20日發生一起攻擊案件，一名華裔男子當街被一遊民舉拳毆打，嫌犯不但出言威脅，更大喊「中國人」數次，現該案被列入潛在仇恨犯罪調查。

警方表示，案件發生在上午9時左右，一名華裔男子將車停在了靠近豪斯頓街(Houston St.)的亞倫街(Allen St.)196號前，當時他正下車查看停車告示表，以確定是否可以停車；隨後一男子靠近他，舉起拳頭就打向了他的頭部。

警方稱，該名華裔受害者英文能力有限，但他卻告訴到場警員，攻擊者曾數次說出了「中國人」這個詞。

一名林姓華裔目擊者表示，行凶者身材高瘦，年齡在25歲左右，穿著一件棕色運動衫，拿著一條毯子。

「攻擊者對華裔受害者說，『如果我又在這附近看到你，我還會揍你。』還有『我現在就要揍你』。」林姓華裔目擊者表示，然後嫌犯一拳正好打在受害者臉上，就在眼睛上方，受害者被攻擊後，僵在原地。

案件發生後，不少人圍觀；目擊者表示，嫌犯很快就逃離了現場；目擊者說，警方對這起事件的反應「非常迅速」，並補充說這是一起「無故攻擊的潛在仇恨犯罪案件」。

警方呼籲知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

編輯推薦

  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。

上一則

加州創全美先例 高中將設「族裔研究」課程

延伸閱讀

亞裔仇恨犯罪工作組長盧曉士暫離市警 華社惋惜但祝福

亞裔仇恨犯罪工作組長盧曉士暫離市警 華社惋惜但祝福
林毅夫：2035年 中國人均GDP將逾2.3萬美元

林毅夫：2035年 中國人均GDP將逾2.3萬美元
布碌崙區長參選人康立基 訪華社宣揚理念

布碌崙區長參選人康立基 訪華社宣揚理念
每周620起降到58 洛縣遊民染疫數大減

每周620起降到58 洛縣遊民染疫數大減

熱門新聞

華裔婆婆（右）舉著據信是用於自衛的木板。（視頻截圖）

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

2021-03-18 20:08
針對亞裔長者頻遭襲擊，抗議民眾在西雅圖華埠舉牌，呼籲停止種族仇恨。Getty Images

世界OnAir／歧視犯罪如火燎原 「所有族裔都是受害者」

2021-03-16 17:31
下東城華男當街遭遊民無故打傷，襲擊者大喊「中國人」數次。(取自谷歌地圖)

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

2021-03-20 18:48
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

2021-03-09 22:30
84歲的泰裔移民惹塔納帕帝在舊金山遇襲不治，反種族暴力者拿著他的畫像抗議。(美聯社)

仇恨亞裔犯罪增 10個月就有2800宗！司法部要查

2021-02-26 21:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明
亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已