華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

下東城華男當街遭遊民無故打傷，襲擊者大喊「中國人」數次。(取自谷歌地圖)

紐約市曼哈頓下東城20日發生一起攻擊案件，一名華裔男子當街被一遊民舉拳毆打，嫌犯不但出言威脅，更大喊「中國人」數次，現該案被列入潛在仇恨犯罪調查。

警方表示，案件發生在上午9時左右，一名華裔男子將車停在了靠近豪斯頓街(Houston St.)的亞倫街(Allen St.)196號前，當時他正下車查看停車告示表，以確定是否可以停車；隨後一男子靠近他，舉起拳頭就打向了他的頭部。

警方稱，該名華裔受害者英文能力有限，但他卻告訴到場警員，攻擊者曾數次說出了「中國人」這個詞。

一名林姓華裔目擊者表示，行凶者身材高瘦，年齡在25歲左右，穿著一件棕色運動衫，拿著一條毯子。

「攻擊者對華裔受害者說，『如果我又在這附近看到你，我還會揍你。』還有『我現在就要揍你』。」林姓華裔目擊者表示，然後嫌犯一拳正好打在受害者臉上，就在眼睛上方，受害者被攻擊後，僵在原地。

案件發生後，不少人圍觀；目擊者表示，嫌犯很快就逃離了現場；目擊者說，警方對這起事件的反應「非常迅速」，並補充說這是一起「無故攻擊的潛在仇恨犯罪案件」。

警方呼籲知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。