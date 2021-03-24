反制種族歧視 亞裔角逐民代 尋求政治影響力

上周發生在亞特蘭大市的三所案摩院槍擊 案奪走了包含六名亞裔 女性在內的八條性命，再加上更早因新冠疫情而起的排亞仇恨，已讓亞裔尋求擴大政治影響力，不論在各級議會，或者行政部門，皆是如此；亞裔人士表示，政治遭邊緣化的感受只怕要花好些年才能克服。

美聯社23日報導，喬治亞州參議員歐曉瑜(Michelle Au)上周才責備同僚漠視新冠疫情期間，仇亞情緒滋長蔓延，沒想到翌日便發生亞特蘭大槍擊案；第一位當選喬州亞裔州參議員的歐曉瑜表示，槍擊案證實她的憂心，另促使她跟其他亞裔要在華府及其他權力中心，尋求更大政治影響力。

「亞太裔國會研究機構」(Asian Pacific American Institute for Congressional Studies, APAICS)指出，目前全國至少有160名亞太裔在33州議會擔任民代，其中分量甚大的51人在夏威夷州議會；但國會535席當中，只有17席有亞太血統，另三席代表不具投票 權。

目前拜登挑選的閣員裡，只有擔任貿易代表的戴琪為部長層級；剛通過任命的公衛署長莫西(Vivek Murthy)，位階低於部長。

國會上周舉辦感性的聽證會，讓全國焦點注意到必須對抗仇恨亞裔，但想克服仇視亞裔，短期內不太可能出現主要立法；「亞裔促進公平」(Asian Americans Advancing Justice)執行長柯莉(Aarti Kohli)便表示，反仇恨象徵舉動以及政府裡有人很重要，但只到一定程度，更重要的是真有處理仇恨亞裔的行動。

APAICS指出，2020年出馬角逐公職的亞太裔逾300人，未來打算競選的人顯然更多。

美聯社全國選情調查「VoteCast」指出，2020年選舉有七成亞裔投票給拜登；「丕優研究中心」指出，亞裔顯然是投票率成長最快的少數族群，去年在合格選民裡占比接近5%。

但最大的亞裔社區依然大多集中在非搖擺州，如此意味兩大黨都沒有把重要資源投注在接觸亞裔選民。

馬里蘭大學「亞裔研究計畫」(Asian American Studies Program)主任王珍奈爾(Janelle Wong，音譯)指出，但情勢已有演變，比如今年維吉尼亞州議會選舉，華府郊區的亞裔選票會有關鍵影響；柯莉指出，亞裔目前對選舉更為關注，2022年期中選，亞裔社區可能會左右賓州、北卡羅來納州及德州聯邦眾議員選情。