反制種族歧視 亞裔角逐民代 尋求政治影響力
上周發生在亞特蘭大市的三所案摩院槍擊案奪走了包含六名亞裔女性在內的八條性命，再加上更早因新冠疫情而起的排亞仇恨，已讓亞裔尋求擴大政治影響力，不論在各級議會，或者行政部門，皆是如此；亞裔人士表示，政治遭邊緣化的感受只怕要花好些年才能克服。
美聯社23日報導，喬治亞州參議員歐曉瑜(Michelle Au)上周才責備同僚漠視新冠疫情期間，仇亞情緒滋長蔓延，沒想到翌日便發生亞特蘭大槍擊案；第一位當選喬州亞裔州參議員的歐曉瑜表示，槍擊案證實她的憂心，另促使她跟其他亞裔要在華府及其他權力中心，尋求更大政治影響力。
「亞太裔國會研究機構」(Asian Pacific American Institute for Congressional Studies, APAICS)指出，目前全國至少有160名亞太裔在33州議會擔任民代，其中分量甚大的51人在夏威夷州議會；但國會535席當中，只有17席有亞太血統，另三席代表不具投票權。
目前拜登挑選的閣員裡，只有擔任貿易代表的戴琪為部長層級；剛通過任命的公衛署長莫西(Vivek Murthy)，位階低於部長。
國會上周舉辦感性的聽證會，讓全國焦點注意到必須對抗仇恨亞裔，但想克服仇視亞裔，短期內不太可能出現主要立法；「亞裔促進公平」(Asian Americans Advancing Justice)執行長柯莉(Aarti Kohli)便表示，反仇恨象徵舉動以及政府裡有人很重要，但只到一定程度，更重要的是真有處理仇恨亞裔的行動。
APAICS指出，2020年出馬角逐公職的亞太裔逾300人，未來打算競選的人顯然更多。
美聯社全國選情調查「VoteCast」指出，2020年選舉有七成亞裔投票給拜登；「丕優研究中心」指出，亞裔顯然是投票率成長最快的少數族群，去年在合格選民裡占比接近5%。
但最大的亞裔社區依然大多集中在非搖擺州，如此意味兩大黨都沒有把重要資源投注在接觸亞裔選民。
馬里蘭大學「亞裔研究計畫」(Asian American Studies Program)主任王珍奈爾(Janelle Wong，音譯)指出，但情勢已有演變，比如今年維吉尼亞州議會選舉，華府郊區的亞裔選票會有關鍵影響；柯莉指出，亞裔目前對選舉更為關注，2022年期中選，亞裔社區可能會左右賓州、北卡羅來納州及德州聯邦眾議員選情。
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