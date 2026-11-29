睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，選舉已經結束，但社群媒體帶來的情緒刺激，恐讓心理上像是仍然身處選戰之中，難以真正放鬆。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒，選舉結果若與期待不符，可能引發失落、焦慮與失眠；應減少社群刺激、維持作息，若症狀持續數周則需就醫。

台灣九合一選舉結束了，有些人的情緒仍停留在開票的那一刻。原本滿心期待支持的候選人能夠勝選，沒想到最後結果可能不如預期，心情除了失落、沮喪，甚至可能出現憤怒、焦慮、失眠 等情緒反應。尤其當打開社群平台，看到不同立場的網友互相嘲諷、爭論，甚至有人刻意發布刺激性的言論，更容易讓原本已經低落的心情雪上加霜。

睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，選舉雖然是一種政治活動，但對許多民眾而言，支持某位候選人不只是投下一張選票，也包含個人價值觀、生活期待及對未來的想像。當自己認同的人落敗，心理可能產生一種期待落空的失落感，甚至會覺得自己的理念沒有被認同。這種情緒不一定代表過度投入，而是當一個人對某件事情有期待、有參與，自然就可能產生情緒起伏。

周宗翰表示，從中醫觀點來看，情緒長時間處於緊張、憂鬱或憤怒狀態，可能影響氣機運行，部分民眾會出現胸悶、脹氣、食慾下降、睡不好，甚至頭暈、肩頸僵硬等不適。這時候除了調整心理狀態，也要留意身體是否已經出現警訊。

如果只是短暫的失落，可以先透過生活調整與休息來改善；但如果連續數周都無法恢復，甚至出現嚴重失眠、持續焦慮、工作效率下降，或對原本喜歡的活動失去興趣，就不應單純認為是選後情緒，而應尋求專業醫療協助。

從身心健康的角度來看，情緒與生理狀態彼此影響。當一個人長時間處於激動、憤怒或焦慮的狀態，可能伴隨交感神經活性增加，出現心跳加快、肌肉緊繃、腸胃不適、睡眠品質下降等情況。

周宗翰說，選後這段時間應刻意安排與選舉無關的活動，例如散步、伸展運動、聽音樂、閱讀，或與家人朋友安排一頓飯。尤其是白天適度接觸陽光、維持規律運動，晚上減少手機使用，都有助於建立穩定的生活節奏。

飲食方面，也應避免過量攝取咖啡、濃茶及含咖啡因飲料，以免增加心悸或影響睡眠。若因情緒波動而食慾不佳，可以先從溫熱、清淡且容易消化的食物開始，維持正常進食，不要因為心情不好就忽略基本的身體照顧。

選舉過後最值得注意的，就是社群媒體帶來的情緒刺激。周宗翰說，許多人知道開票結果，卻還是習慣不斷滑手機，想看看支持者怎麼說、對手陣營如何評論，甚至反覆觀看選舉分析與網路直播。當接觸到與自己立場不同的言論時，容易產生不滿、反駁的衝動，接著又忍不住留言或回應，形成不斷接收刺激的循環。

尤其現在社群平台的演算法，會依照使用者的瀏覽習慣推薦相似內容，當民眾持續觀看選舉相關資訊，就可能不斷看到相同議題、爭議與對立言論。即使選舉已經結束，心理上卻像是仍然身處選戰之中，難以真正放鬆。

周宗翰建議，選後不妨主動減少社群媒體使用，暫時關閉選舉相關通知、取消追蹤容易引發情緒的帳號，或設定每天固定的手機使用時間。不是要求自己完全不關心公共事務，而是讓大腦暫時離開高強度的資訊刺激，避免情緒持續受到外界影響。

另一個常見情況，是選後與親友發生爭執。有人因為支持不同候選人，在家庭聚會、工作場合甚至朋友群組中產生摩擦。周宗翰認為，政治立場本來就可能存在差異，選舉結果也不應該成為衡量一個人價值或能力的標準。

如果發現自己看到不同立場的言論就容易生氣，可以先暫停回覆，不必急著辯論，更不需要透過網路留言證明自己是對的，

應照顧好自己的情緒與健康，才有足夠的精神繼續關心社會、參與公共事務。