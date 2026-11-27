婦女更年期睡不好、筋骨痠痛 醫師籲盡快就醫
醫師指出，台灣女性更年期常出現失眠、關節痠痛與私密處乾澀等問題，若及早就醫並在適當時機接受荷爾蒙或局部治療，可改善生活品質並降低健康風險。
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醫師指出，台灣女性更年期常出現失眠、關節痠痛與私密處乾澀等問題，若及早就醫並在適當時機接受荷爾蒙或局部治療，可改善生活品質並降低健康風險。
更年期是眾多婦女人生課題，生理變化可能帶來不適，但衛福部樂生醫院觀察發現台灣女性多半默默隱忍，呼籲切莫諱疾忌醫，否則嚴重可能增加死亡風險。
樂生醫院指出，內政部2025年統計台灣女性平均壽命為84.75歲，平均停經年齡落在50到51歲，等於女性人生有超過三分之一歲月都在停經後度過。從臨床觀察與統計來看，台灣女性更年期最常求助的是「身心與睡眠問題」、「關節痠痛僵硬」及「私密處困擾」，然而台灣女性常默默忍受不適，總以為忍一下應該就過了，結果延誤看診時間。
樂生醫院醫師吳子綺表示，台灣女性有睡眠障礙比例高達55%，而關節痠痛僵硬總被誤以為只是單純退化、工作太累或沒睡好，另有5成到7成的停經後女性會出現私密處乾澀、性交疼痛、頻尿、漏尿等情，這些症狀稱為「更年期生殖泌尿症候群」，許多女性因為害羞都不敢說。
吳子綺說，私密處缺乏雌激素滋潤的黏膜組織，放著不管只會越來越不舒服，甚至造成反覆發炎、感染。而且，雌激素退場後，不僅血管彈性變差，代謝也會跟著改變，心血管疾病的死亡率幾乎翻倍成長。
面對更年期，應把握荷爾蒙療法的治療黃金時間，只要在60歲以前或停經10年內經醫師評估後執行，對改善生活品質、保護骨質與心血管都有好處；針對私密處困擾，可以採取局部低劑量陰道藥物，精準修復局部組織，幾乎不會影響全身。
吳子綺提醒，停經其實是身體在提醒女性，應該把照顧家人的重心，放一點回到自己身上，面對失眠、痠痛或私密處不適困擾，都不該一個人默默忍耐，主動走進婦產科或更年期門診跟醫師聊聊，用對方法照顧自己，熟齡生活依然可以過得既健康又自在。
臨床觀察顯示，台灣女性更年期最常求助的問題包括身心與睡眠障礙、關節痠痛僵硬，以及私密處乾澀、性交疼痛、頻尿和漏尿等症狀。 因為許多症狀不是單純老化或疲勞，拖延不治可能讓私密處反覆發炎感染，也可能使心血管與骨質健康受影響，增加長期風險。 醫師建議在60歲以前或停經10年內，經評估後可考慮荷爾蒙療法；若是私密處困擾，則可用局部低劑量陰道藥物精準治療，幾乎不影響全身。
精華 FAQ
臨床觀察顯示，台灣女性更年期最常求助的問題包括身心與睡眠障礙、關節痠痛僵硬，以及私密處乾澀、性交疼痛、頻尿和漏尿等症狀。
因為許多症狀不是單純老化或疲勞，拖延不治可能讓私密處反覆發炎感染，也可能使心血管與骨質健康受影響，增加長期風險。
醫師建議在60歲以前或停經10年內，經評估後可考慮荷爾蒙療法；若是私密處困擾，則可用局部低劑量陰道藥物精準治療，幾乎不影響全身。
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