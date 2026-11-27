選戰倒數一天，不少候選人連日車掃已沙啞燒聲，今晚全台各地皆有場次舉辦選前之夜，可預期會不少民眾熱情吶喊表達支持，示意圖。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 選前之夜氣溫較低，醫師提醒候選人與支持者若大聲吶喊又吸入冷空氣，可能造成聲帶充血、出血與沙啞，應多喝溫水、注意保暖並善用擴音設備。

台灣選戰倒數一天，不少候選人連日車掃已沙啞燒聲，今（27日）晚全台各地皆有場次舉辦選前之夜，可預期會不少民眾熱情吶喊表達支持。醫師提醒，今晚氣溫較低，若瞬間的大吼加上吸入冷空氣，很可能造成喉部黏膜出血，聲音沙啞，建議適當補充水分和保暖，保護喉嚨。

新光醫院耳鼻喉科主任吳幸美說，候選人大聲說話，或是民眾為了支持候選人而大吼時，喉部肌肉用力、聲門壓力增加，導致聲帶上的血管和喉部的黏膜血管充血，增加血管壓力，造成組織液滲出，甚至血管破裂、出血、聲帶發炎，檢查時常會看到患者整片聲帶黏膜一片紅通通，甚至出現息肉。不同於長期使用喉嚨的人，像是老師、歌唱家、百貨專櫃人員，聲帶肌肉的顏色會因為水腫呈現蒼白的顏色。

吳幸美指出，如果吶喊後發現喉嚨怪怪的，可以喝一些溫水增加喉嚨濕潤度，尤其現在天氣冷，喊叫的時候若吸入乾冷空氣，黏膜腫脹可能更嚴重。但也要注意，喝的水不要超過70度，過熱反而會傷害喉嚨和食道黏膜。

晚間天氣變冷後，也要注意頭頸保暖。吳幸美表示，在寒冷的戶外環境中，喉部肌肉會比較緊繃，若適當用衣物、圍巾保暖，對於血管收縮或是肌肉的協調性都有所幫助。

吳幸美說，若喉嚨出血導致沙啞失聲，大部分等待幾天就會恢復，但若腫脹嚴重、有息肉等狀況，可以就醫檢查，由醫師開立消腫藥物，加速恢復速度。她建議，無論是候選人，或是民眾要支持候選人，都盡量避免完全只用自己的喉嚨表達，應善用大聲公、喇叭，或用其他行動來支持。