中醫師提醒，冬季聚餐、宵夜機會增加，容易加重胃食道逆流症狀。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 天冷吃火鍋雖暖身，但若吃太飽太油又立刻躺下，容易引發胃食道逆流；醫師提醒調整飲食與作息，並可按3穴輔助保養。

天氣轉冷，不少民眾喜歡相約吃火鍋、麻辣鍋暖身，但若吃得太飽、太油，飯後又立刻躺在沙發上休息，當心胃食道逆流找上門。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀指出，冬季聚餐、宵夜機會增加，容易加重胃食道逆流症狀，建議睡前至少3小時吃完晚餐，並可適度按揉內關、中脘、公孫等3個穴位，輔助緩解腸胃不適。

林舜穀表示，胃食道逆流跟日常生活習慣不良有關，並非單純胃酸分泌過多，而是胃酸或胃內容物逆流至食道。常見症狀包括胸口灼熱、酸水或食物回流至口中，部分患者也可能出現夜間咳嗽、聲音沙啞、喉嚨異物感。

林舜穀說，冬天吃火鍋，建議以瘦肉、魚肉、豆腐及蔬菜為主，減少肥肉、油炸豆皮及加工火鍋料，避免暴飲暴食。咖啡、濃茶、巧克力、酒類及辛辣食物也可能誘發逆流，但每個人的反應不同，不必全面禁食，可透過飲食紀錄找出容易誘發症狀的食物。

要避免胃食道逆流，林舜穀建議，晚餐與就寢時間最好間隔3小時，若不得已太晚用餐，應減少進食量。飯後可輕鬆散步，避免立即躺下、彎腰或劇烈運動，衣褲及腰帶也不宜過緊。若夜間經常被胃酸逆流酸醒，可適度抬高床頭，讓整個上半身呈傾斜狀態，也可嘗試採取左側臥睡姿，減少夜間胃酸逆流。

從中醫觀點來看，林舜穀指出，胃食道逆流的調理多以「和胃降逆」為方向，民眾平時可透過以下3個穴位輔助保養。每個穴位可輕柔按揉30秒至1分鐘，以舒適為原則，不必刻意按到疼痛。穴位按摩僅是輔助保養，不能取代正規醫療及藥物治療。 內關穴：位於手腕內側橫紋往手肘方向約3指寬處、兩條肌腱之間，中醫傳統上常用於調理惡心、反胃及噯氣等不適。 中脘穴：位於上腹部正中央、胸骨下端與肚臍連線的中點，常用於調理胃脹、消化不良及餐後不適，但剛吃飽時不宜按揉。 公孫穴：位於腳掌內側，沿大腳趾後方骨頭往腳跟方向摸，在第一蹠骨基底部前下方的凹陷處，常與內關穴搭配，作為腸胃不適的輔助調理。

飲食方面，推薦南瓜蒸蛋、絲瓜豆腐蒸魚等低油料理，以蒸煮取代油煎、油炸，減輕腸胃負擔。不過，即使飲食清淡，若吃得過飽或飯後立即躺下，仍可能引發逆流。林舜穀提醒，若反覆火燒心已影響睡眠及日常生活，應就醫評估。