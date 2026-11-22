台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲說，臨床有些留置鼻胃管末期病人的多年願望，僅是希望可以再從嘴巴吃一塊蛋糕、喝一口咖啡，醫療團隊多希望協助患者完成最終心願。圖／李雅玲醫師提供

AI摘要 文章摘要整理： 一名失智長者因鼻胃管長期留置9年，經家屬與醫療團隊溝通後成功拔管，恢復經口進食，也讓醫界呼籲插管前應審慎評估。

長期留置鼻胃管病人，身心備受煎熬。台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲說，臨床曾收治一位九十多歲患者因失智而置放鼻胃管，當家人帶她外出，坐著輪椅至住家附近公園逛逛時，常遭受異樣眼光，最後因社會隔閡，即便住在二樓，也長達九年沒有外出，病人失智前喜歡享受美食，也失去了進食的尊嚴與樂趣。

「這真的是很可憐、很悲哀。」李雅玲說，最後病人已進入安寧階段，女兒與醫療團隊討論，希望幫媽媽移除鼻胃管，最後經六個月治療，終於拔除鼻胃管可以經口進食。就在病人移除鼻胃管當晚，睡覺時竟然出現打呼聲，家屬笑著說被吵得睡不著，因為他們才知道媽媽這近十年來終於第一次睡了一個好覺。

李雅玲說，最終半年後病人安然平靜離世，家屬對於能讓媽媽完成臨終前經口進食的願望，感到十分開心與感恩，醫療團隊也深受感動，亦化為醫療的回饋與動力。

「在決定患者要放入鼻胃管前，家屬一定要深思熟慮。」李雅玲指出，臨床有些末期病人的多年願望，僅是希望可以再從嘴巴吃一塊蛋糕、喝一口咖啡，完成最終的心願。家屬應思考留置鼻胃管是暫時性、或是需長期留置？如果是暫時性應擬定移除的時間，若是長期留置，則應該要和團隊充分溝通，討論之後的治療對策，亦可選擇不要插管，改以舒適進食的方式，配合適合的質地飲食，讓病人想吃就吃、不想吃就不吃，留給患者最後生命的尊嚴。

「北市聯醫對於參與住宿型機構移除鼻胃管試辦計劃，有種義不容辭的使命感。」李雅玲說，目前團隊正在研究相關執行細節後再提出申請。而已申請通過的高雄小港醫院，參考其目前的執行狀況，許多住民一起看健口操、照服員一起餵食，老人家有種團體鼓勵的效應，參與率提高，亦讓醫療團隊對成果看到一線曙光。