老人進食能力差不吃，無血便糞便潛血檢查陰性也有大腸癌風險。（陳天賜醫師提供）

AI摘要 文章摘要整理： 新營醫院提醒，長者若出現食慾下降、持續腹瀉與虛弱，可能是右側大腸癌的非典型表現，即使糞便潛血陰性，也不應掉以輕心。

高齡長者食慾不振，家屬往往先歸因於老化、失智症或情緒問題，但也可能是大腸癌警訊。台灣衛福部新營醫院近期收治一名食慾下降、持續腹瀉及身體虛弱患者，檢查發現升結腸有腫瘤 性病灶。醫師提醒，右側大腸癌早期症狀不明顯，即使沒有血便、糞便潛血典型政治，也不能完全排除

高齡長者出現食慾不振，家屬往往先聯想到老化、失智症或情緒問題，卻可能忽略腸胃道疾病。衛生福利部新營醫院近期臨床照護發現，有民眾食慾下降、持續腹瀉及身體虛弱，進一步檢查，意外發現升結腸有腫瘤病灶。醫師提醒，右側大腸腫瘤早期症狀往往不典型，容易被誤認為一般腸胃不適。

失智症確實可能影響食慾與進食能力。日本失智症診療指引指出，輕度阿茲海默症患者約16%食慾下降；另2025年發表的系統性回顧與統合分析，納入15篇研究、3175名失智患者，發現整體進食困難盛行率約48%，亞洲研究族群更達59%。不過，進食困難包含吞嚥障礙、自行進食能力退化、拒食及食慾降低等，並不等同於單純食慾不振。

新營醫院肝膽胃腸科醫師邱立權指出，大腸右側包括盲腸及升結腸，因腸腔相對較寬、腸道內容物較稀，腫瘤早期不一定造成明顯阻塞，患者未必出現腹痛、便秘或排便困難，反而可能以食慾下降、腹瀉、體重減輕及疲倦表現。若反覆出現腸胃不適，不能因症狀時好時壞，就認為只是老毛病，更不應一概歸因於老化或失智症。

新營醫院副院長外科醫師陳天賜表示，右側大腸腫瘤可能長期緩慢滲血，造成缺鐵性貧血，患者卻不一定看得到明顯血便。糞便免疫化學潛血檢查（FIT）是重要的大腸癌篩檢工具，但並非百分之百準確，單次檢查陰性不能完全排除腫瘤。

他說，沒有腹痛，不代表沒有腫瘤；沒有血便，也不代表沒有大腸癌；甚至糞便潛血陰性，也不能完全排除大腸癌。若持續有腸胃道症狀、不明原因貧血或體重減輕，仍應由醫師評估是否安排大腸鏡等進一步檢查。

新營醫院呼籲民眾，食慾不振可能與失智症有關，也可能因腸胃道疾病、藥物或其他問題。照顧者應留意長者是否合併持續腹瀉、排便習慣改變、體重減輕及不明原因貧血，切勿將所有症狀視為自然老化。及早辨識非典型警訊，才能避免錯失診斷與治療時機。

老人進食能力差不吃，無血便糞便潛血檢查陰性也有大腸癌風險。（陳天賜醫師提供）

老人進食能力差不吃，無血便糞便潛血檢查陰性也有大腸癌風險。（陳天賜醫師提供）