精神科醫師楊聰財指出，秋冬日照縮短、荷爾蒙節律改變及活動量減少，都可能讓人特別容易疲倦、嗜睡，若症狀持續超過2周且影響生活，應尋求專業評估。示意圖。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 精神科醫師指出，秋冬因日照減少、荷爾蒙變化與活動量下降，常讓人白天疲倦想睡；若症狀持續超過2周並影響生活，應留意季節性憂鬱症或其他疾病。

天氣轉冷，不少民眾早上起床格外困難，明明睡滿7、8小時，白天仍哈欠連連。精神科醫師楊聰財指出，天冷容易想睡不一定是懶惰，而是日照縮短、荷爾蒙變化及活動量減少等因素，影響人體生理時鐘，但若嗜睡、情緒低落持續超過2周，恐是季節性憂鬱症或其他疾病警訊。

楊聰財表示，秋冬容易疲倦主要與5大因素有關，包括日照縮短影響生理時鐘、褪黑激素分泌節律改變、血清素系統與情緒調節受到影響、低溫使身體重新調節體溫，以及天冷活動量下降。其中，早晨自然光減少，會讓大腦接收到的清醒訊號不足，導致民眾即使睡眠時間充足，起床後仍感到昏沉。

楊聰財解釋，褪黑激素是調節睡眠的重要荷爾蒙，夜間光線減少時分泌增加，秋冬日照縮短可能改變部分人的睡眠節律；血清素則與情緒、食慾及睡眠有關，日照減少時，部分民眾可能出現精神不振、心情低落，甚至特別想吃甜食及澱粉類食物。

此外，天冷讓人不想出門運動，活動量減少又使精神更加疲倦，形成「越不動越想睡」的惡性循環。楊聰財說，季節轉換時，部分人幾天就能適應，有些人則需要1至2周，短暫疲倦不必過度擔心，但若已影響工作及生活，就不能單純歸咎於天氣。

如何改善秋冬嗜睡？楊聰財建議，起床後盡量接觸自然光，每天安排15至30分鐘戶外活動，即使陰天，戶外光線通常仍比室內明亮；平日與周末應維持固定作息，避免假日睡到中午。若白天真的疲倦，可午睡15至20分鐘，最好不要超過30分鐘，以免醒來更加昏沉。

飲食方面，應減少高糖及精緻澱粉攝取，適度補充蛋白質、全穀類、蔬果及堅果，並注意保暖與水分攝取。運動則可從每天快走20至30分鐘開始，搭配戶外日照，幫助維持清醒及情緒穩定。

楊聰財提醒，秋冬嗜睡也可能是「季節性憂鬱症」的表現。若持續情緒低落、對原本喜歡的事物失去興趣、睡眠時間明顯增加、食慾改變，甚至不願與人互動，且症狀超過2周、影響日常生活，應尋求精神科醫師評估。

他強調，睡眠充足卻仍嚴重疲倦，也可能與睡眠呼吸中止症、缺鐵性貧血、甲狀腺功能低下或血糖異常有關，尤其伴隨嚴重打鼾、睡眠中呼吸暫停及晨起頭痛，更應接受檢查。「冬天可以慢一點，但不要停止前進」，透過規律作息、日照及運動，才能找回秋冬活力。