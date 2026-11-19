中醫師周宗翰表示，臨床上不少女性面對乳癌治療時，除了擔心病情，也很在意外觀上的改變，尤其是頭髮大量脫落，甚至眉毛、睫毛也跟著變少，容易影響自信與心理狀態。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，化療除頭髮外也可能讓眉毛、睫毛脫落，患者應以溫和清潔與頭皮保養為主，避免自行使用生髮藥方或刺激性產品。

網紅陳語謙剛成為二寶媽兩年，今年9月卻證實罹患乳癌 ，目前正積極接受化療。近日她透過社群分享治療近況，透露除了完成第三次化療，也開始發現睫毛、眉毛逐漸脫落，讓不少網友感到心疼。中醫師周宗翰表示，臨床上不少女性面對乳癌治療時，除了擔心病情，也很在意外觀上的改變，尤其是頭髮大量脫落，甚至眉毛、睫毛也跟著變少，容易影響自信與心理狀態。

化療時，睫毛、眉毛逐漸脫落，原因是化療藥物主要針對快速分裂的癌細胞，但毛囊細胞同樣具有快速生長的特性，因此也可能受到藥物影響，造成毛髮生長週期中斷，出現掉髮、髮量變少，甚至短時間內大量脫落的情況。

周宗翰指出，化療掉髮的程度與藥物種類、劑量及個人體質有關，並非每一種化療都會造成明顯掉髮。有些患者只有髮量變少，有些則可能連眉毛、睫毛及身體其他部位的毛髮都受到影響。

癌症患者常詢問化療期間洗髮精怎麼挑，才可以減緩掉髮速度？周宗翰說，化療期間挑選洗髮精，不需要刻意購買昂貴的生髮產品，反而應該以溫和、低刺激為原則。建議選擇成分單純、清潔力適中、適合敏感頭皮使用的洗髮產品，盡量避免含有強烈香精、刺激性清潔成分或容易造成頭皮不適的產品。

周宗翰提醒，但若頭皮出現乾燥、搔癢或脫屑，可以選擇具有保濕效果的溫和洗髮精，洗頭時使用指腹輕輕按摩，不要用指甲抓搔，也不需要每天反覆清洗。

另外，市面上許多標榜「防掉髮」、「強健髮根」、「刺激毛囊」的洗髮精，主要作用仍在頭皮清潔與髮絲照護，並沒有充分證據證明能夠阻止化療藥物造成的毛囊損傷。患者不必因為擔心掉髮而頻繁更換洗髮精，更不建議自行使用高濃度精油或刺激性頭皮產品。若頭皮有傷口、紅腫或明顯發炎，應先由醫療人員評估，再選擇適合的清潔方式。

從中醫觀點來看，毛髮生長與氣血濡養、身體整體狀態有關，傳統有所謂「髮為血之餘」的說法。周宗翰說，化療期間患者可能同時出現疲倦、食慾下降、睡眠不佳及體力減弱等問題，中醫調理會依照個別狀況，評估氣血、脾胃及整體身體機能，協助改善治療期間的不適，讓患者維持較好的營養攝取與生活品質。

不過，乳癌患者的中藥使用須特別謹慎，不能單純因為掉髮，就自行服用補血、補腎或生髮藥方。部分中藥及保健食品可能與抗癌藥物產生交互作用，尤其乳癌患者還可能接受荷爾蒙治療，更應先與腫瘤科醫師及中醫師討論。中醫調理的目的在於輔助照護，不能取代正規癌症治療，也不能保證毛髮一定能加速生長。

周宗翰指出，乳癌年輕化的議題值得女性重視，不要因為年紀輕、沒有家族病史，就認為自己不會罹癌。平時應留意乳房是否出現不明硬塊、外觀改變或乳頭異常分泌物，有異常就應及早就醫。至於正在接受化療的女性，也不必把所有注意力都放在掉髮上，先穩定治療、維持營養及頭皮健康，等身體逐漸恢復，毛囊通常也有機會重新進入生長周期。