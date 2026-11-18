睡覺時打呼，可能罹患睡眠呼吸中止症。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 若睡足8小時仍白天昏沉、打瞌睡，可能不是單純睡眠不足，而是阻塞型睡眠呼吸中止症，需經睡眠檢查確認並依醫囑使用CPAP等治療。

明明睡滿8個小時，白天卻仍精神不濟，甚至開車、開會時忍不住打瞌睡，可能不只是睡眠不足，而是罹患睡眠呼吸中止症。精神科醫師楊聰財提醒，若睡覺時經常打呼、呼吸突然停止，接著又大聲喘氣，應留意是否有阻塞型睡眠呼吸中止症，長期反覆呼吸中斷不僅影響睡眠品質，也可能增加心血管系統負擔，必要時可透過陽壓呼吸器（CPAP）治療，改善夜間呼吸狀況。

楊聰財表示，阻塞型睡眠呼吸中止症是患者入睡後，因咽喉周圍肌肉張力下降，導致上呼吸道狹窄甚至塌陷，使空氣無法順利進入肺部。患者通常不容易察覺，反而是枕邊人先發現鼾聲很大、呼吸突然停止，經過數秒後又突然喘氣。除了夜間睡眠中斷，白天也可能出現疲倦、注意力不集中、記憶力下降及情緒煩躁等問題。

目前常見治療方式為陽壓呼吸器，透過鼻罩、鼻枕或口鼻罩輸送加壓空氣，利用持續正壓撐開上呼吸道，減少睡眠時呼吸道塌陷，就像在呼吸道內形成看不見的支架，降低呼吸中止及夜間血氧下降的情形。楊聰財說，陽壓呼吸器並非氧氣製造機，也不是代替肺臟呼吸，而是幫助呼吸道保持暢通，讓患者能自然呼吸。

陽壓呼吸器主要分為三種，包括提供固定壓力的CPAP、自動依照呼吸狀況調整壓力的APAP，以及吸氣與呼氣採不同壓力的BPAP。不同機型適用情況不同，並非越高階越好，應由醫師依照睡眠檢查及個別病況決定。

至於哪些人需要治療，楊聰財指出，成人睡眠呼吸中止症通常依每小時呼吸中止及低通氣指數（AHI）判斷，5至14.9次為輕度、15至29.9次為中度，30次以上為重度。若AHI達15次以上，或雖屬輕度但合併白天嗜睡、高血壓及生活品質下降等問題，都應進一步評估。確診則須透過睡眠生理檢查或經醫師評估的居家睡眠呼吸檢查，不能單靠打呼聲或穿戴裝置判斷。

楊聰財表示，剛開始使用CPAP，部分患者可能出現鼻腔乾燥、鼻塞、口乾、面罩壓迫、腹脹等不適，可透過加溫加濕、調整面罩尺寸及壓力設定改善。若因焦慮或幽閉恐懼而難以適應，也可先在白天練習佩戴，逐步增加使用時間。

不少患者擔心是否必須終身使用，楊聰財說，若呼吸道結構狹窄或肥胖等原因持續存在，通常需要長期治療；但若透過減重、手術或其他治療改善病況，也有機會重新評估是否能停止使用。不過，不能因為體重下降、打呼減少或白天精神變好就自行停機，應由醫師重新評估，必要時安排睡眠檢查。