精神科醫師提醒，害怕搭電梯若已嚴重影響日常生活，可能是恐懼症警訊，愈是逃避，恐懼反而可能愈來愈嚴重（示意圖）。（記者黃羿馨／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 精神科醫師指出，若對電梯、公開發言等情境的恐懼明顯不成比例且影響生活，可能是恐懼症，應透過認知行為治療與漸進暴露改善。

看到蟑螂嚇得尖叫、搭電梯怕到喘不過氣，甚至想到開會發言就心跳加速、手心冒汗？精神科醫師楊聰財指出，這些恐懼不一定只是膽小，若害怕程度與實際危險不成比例，甚至影響工作、社交及日常生活，可能是「恐懼症」作祟，尤其愈是逃避，恐懼反而可能愈來愈嚴重。

楊聰財表示，恐懼原本是人類保護自己的本能，但當大腦把安全事物也當成威脅，就像汽車防盜警報器過度敏感，風吹草動都會響起警報。患者即使明知沒有危險，身體仍可能不受控制，出現心悸、胸悶、呼吸急促、冒汗、頭暈，甚至昏厥。

恐懼症常見類型包括害怕蟑螂、蜘蛛、打針、高處或搭飛機的「特定恐懼症」；擔心被嘲笑、害怕公開發言的「社交焦慮症」；以及擔心身體不適時無法逃離或求助，因此不敢搭捷運、逛百貨公司的「廣場恐懼症」。

楊聰財指出，一般害怕不代表生病，但若恐懼持續、強烈，已經影響生活，就應提高警覺。以特定恐懼症而言，症狀通常持續6個月以上，且造成明顯困擾，才符合重要診斷條件之一。

他舉例，一名38歲工程師曾因電梯突然停頓，嚇得心跳加速、呼吸困難，此後寧願每天爬26層樓上班，也不願搭電梯，甚至因此錯過重要會議。這是整合臨床常見情境的虛構案例，卻反映患者明知害怕不合理，仍難以克服的痛苦。

楊聰財解釋，恐懼可能與大腦杏仁核的威脅反應、過往不愉快經驗及環境影響有關。最麻煩的是「逃避惡性循環」，例如害怕電梯就改走樓梯，雖然當下焦慮減輕，卻讓大腦更加相信電梯危險，導致恐懼不斷加深。

治療方面，可透過認知行為治療及漸進式暴露治療，從觀看電梯照片、靠近電梯，到逐步練習搭乘，讓大腦重新建立安全經驗。部分患者可依醫師評估搭配藥物，但並非所有恐懼症都需要吃藥。

楊聰財建議，平時可練習腹式呼吸、規律運動、充足睡眠，並減少過量咖啡因。家人也別說「這有什麼好怕的」，更不要強迫患者面對恐懼，而應陪伴逐步練習，必要時尋求專業協助。他強調，恐懼症不是意志力不足，真正需要注意的，是恐懼已讓生活失去自由。