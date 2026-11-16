67歲男爬山健將變「爬樓梯就喘」 肺功能重度阻塞 醫揭6招救肺處方

響應世界慢性阻塞性肺病日，國泰醫院舉辦衛教宣導活動，提供一氧化碳及簡易肺功能檢測。（國泰醫院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 67歲男子因長期吸菸與反覆感染，原本登山健將竟惡化為肺功能重度阻塞的COPD患者，醫師強調及早診斷與6大生活治療可降低惡化風險。

一名67歲男子，年輕時熱愛登山，經常挑戰高山，近年卻連爬樓梯都氣喘吁吁，甚至因感染新冠肺炎及流感引發肺炎，兩度住院治療。原以為只是年紀大、體力衰退，就醫檢查才發現罹患肺氣腫，肺功能已達重度阻塞，確診慢性阻塞性肺病 （COPD）。

國泰醫院呼吸胸腔科主任吳錦桐表示，這名男子從20歲起每天抽一包菸，菸齡長達數十年，長期咳嗽、多痰，卻始終未正視問題。直到去年接連因呼吸道感染住院，出院後咳嗽持續惡化，進一步接受肺功能檢查，才發現病情已相當嚴重。

吳錦桐指出，台灣每年有超過5000人死於慢性阻塞性肺病。這是一種常見卻容易被忽略的慢性呼吸道疾病，主要與長期吸菸、二手菸及粉塵等有害物質暴露有關。患者初期常出現慢性咳嗽、咳痰，隨著肺功能逐漸下降，可能從運動時喘不過氣，惡化到日常走路、爬樓梯都感到吃力。

一旦罹患慢性肺阻塞，造成的肺部損傷通常難以完全恢復，但透過及早診斷、規律治療及生活調整，仍可改善症狀、降低急性惡化風險，維持生活品質。吳錦桐提醒，長期「咳、痰、喘」可能不是單純老化，而是肺部發出的求救訊號，尤其40歲以上、有吸菸史的民眾更應提高警覺。

治療慢性肺阻塞不能只靠藥物，必須結合完整的生活照護。吳錦桐將六大關鍵濃縮成「一吸二戒三疫苗，營養復健顧心肺」，包括規律使用吸入劑、戒菸、接種建議疫苗、均衡營養、肺復原運動，以及控制心血管等共病。

其中，吸入劑是慢性肺阻塞的重要治療工具，能幫助擴張支氣管，部分患者也需要使用吸入型抗發炎藥物。戒菸則是延緩肺功能持續惡化的重要措施，適當接種疫苗，可降低呼吸道感染引發重症及急性惡化的風險。患者也應注意蛋白質及熱量攝取，並在醫療團隊指導下進行肺復原、呼吸訓練與適度運動，避免體能持續衰退。