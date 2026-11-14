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蘇巧慧疑遭神將撞斷門牙 牙醫師曝「爆痛」後遺症 提1方式可保牙

記者陳雨鑫／台北即時報導
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民進黨新北市長候選人蘇巧慧14日晚在新莊辦造勢，進場時疑被一同演出的神將（大仙尪...
民進黨新北市長候選人蘇巧慧14日晚在新莊辦造勢，進場時疑被一同演出的神將（大仙尪仔）的手揮到臉，造成門牙斷裂。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇巧慧疑因神將撞斷門牙，牙醫師提醒斷牙後恐出現延遲性劇痛，若牙根還在應盡速根管治療，否則可考慮植牙或牙橋修復。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧14日參與新北慧聚繁星新莊造勢大會，準備登台開唱「粉紅超跑」時，疑被一旁的神撞到牙齒，讓她的上正門牙超過90％的牙冠斷裂。中華民國植牙醫學會理事長王棟源說，若牙根還在一定要盡可能保留牙根，由於撞擊力道強烈，過幾小時後，恐會產生嚴重的神經疼痛，建議蘇巧慧盡速找牙醫師做根管治療。

王棟源表示，臨床上遇過非常多斷牙的患者，多因受到「外力」、「咬到硬物」而導致斷牙，而門牙斷裂通常與外力有關，近期發現許多患者是躺著看手機，手滑導致手機砸到臉上，意外敲斷門牙，另外就是車禍、跌倒導致門牙斷裂。

斷牙的修復首先要先評估牙根是否還在，如果牙根還在，首要先抽掉神經，做根管治療，後續在牙根內裝上牙柱釘，再黏上牙套，就能達到斷牙的修復；不過，如果不幸牙根無法保留，就需評估是否要植牙或做牙橋，若以他來做建議，會優先推薦植牙，因為如果要做牙橋，價格雖比植牙便宜，但需要磨損隔壁兩顆正常的牙齒，較為不推薦。

王棟源說，因外力而導致斷牙，通常一開始會「痛到沒感覺」，因為此時神經麻痺，但過了約幾個小時，因外力而引發的神經疼痛會隨之而來，這種疼痛會痛到頭皮發麻，建議蘇巧慧盡速就醫處理斷牙所引起的神經疼痛。

精華 FAQ

  • 她在造勢活動中疑被神將撞到牙齒，導致上正門牙超過90％的牙冠斷裂。醫師指出這類外力造成的斷牙，後續疼痛與修復處置都要盡快評估。

  • 若牙根仍可保留，應先抽神經並做根管治療，再在牙根內裝牙柱釘，最後黏上牙套修復。醫師強調要盡速就醫，避免之後出現更嚴重的神經疼痛。

  • 若牙根無法保留，就要評估植牙或牙橋。醫師認為植牙較佳，因牙橋雖較便宜，卻需磨損兩側正常牙齒；植牙可減少對鄰牙的破壞。

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