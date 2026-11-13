我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中醫師建議晚上11點前入睡 「收藏陽氣」避免換季感冒

黃仁勳雙面人設？傳記作者：私下如暴君痛罵高層1小時

氣溫降眼睛也變乾 醫提醒長期使用涼感眼藥水恐有副作用 應加強睡眠

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，秋冬氣候變化可能加重乾眼症症狀，但應避免長期使用...
馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，秋冬氣候變化可能加重乾眼症症狀，但應避免長期使用含薄荷、血管收縮劑及多種複方成分的涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。示意圖。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，秋冬乾冷與長時間用3C都會讓乾眼症惡化，民眾應熱敷、補充睡眠並選用無防腐劑人工淚液，避免長期依賴涼感眼藥水。

氣溫驟降，除了皮膚容易乾燥，眼睛也可能出現乾澀不適。台灣馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，秋冬氣候變化可能加重乾眼症症狀，建議民眾加強眼睛保濕，適度熱敷、維持充足睡眠，若有乾澀情形，可先使用不含防腐劑的人工淚液緩解；但應避免長期使用含薄荷、血管收縮劑及多種複方成分的涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。

周宜德說明，乾眼症過去多見於年長者，但隨著民眾使用手機、電腦等3C產品的時間增加，年輕族群也愈來愈常見。主要原因是專注觀看螢幕時，眨眼次數會減少，使淚液無法均勻分布在眼球表面，蒸發速度增加，進而引發乾澀不適。

秋冬季節變化也會加劇乾眼症，周怡德說，最基本的方式就是加強眼睛保濕，天氣轉冷時，也可以適度熱敷眼睛，有助於改善眼部發炎情形。此外，睡眠品質也相當重要，若經常失眠或睡眠不足，隔天乾眼症狀可能更加明顯，形成惡性循環。

不過，選擇眼藥水時應特別留意成分，周宜德提醒，部分民眾喜歡使用日本常見的涼感眼藥水，因為點完後眼睛有清涼感，但這類產品可能含有薄荷、血管收縮劑及多種複方成分，部分也含防腐劑，若長期當成人工淚液使用，可能產生副作用，不建議作為日常保濕用品。

周宜德說，若需要經常使用人工淚液，建議優先選擇不含防腐劑的單支拋棄式產品，而乾眼症並非只有單一類型，淚液主要由油脂層、水液層及黏液層組成，因此可分為缺水型、缺油型等不同狀況，治療方式也有所差異。

若民眾經過休息、熱敷及使用人工淚液後，乾澀仍未改善，建議至眼科就醫，周宜德建議，可透過相關檢查分析淚液狀態，確認是哪一層出現問題，再選擇適合的人工淚液或治療方式，避免自行購買眼藥水長期使用，反而延誤治療。

精華 FAQ

  • 秋冬氣候乾冷會加速淚液蒸發，若再加上眼表保濕不足，就容易出現乾澀、刺痛與不適。醫師建議可適度熱敷、補充睡眠，幫助減輕發炎與症狀。

  • 專注盯著螢幕時，眨眼次數會明顯減少，淚液無法均勻覆蓋眼球表面，蒸發速度也會增加，因此更容易引發乾眼、疲勞與異物感。

  • 這類產品常含薄荷、血管收縮劑、複方成分或防腐劑，雖有短暫清涼感，但長期使用可能增加眼睛負擔與副作用；若常需點眼，應優先選擇不含防腐劑的單支人工淚液。

上一則

中醫師建議晚上11點前入睡 「收藏陽氣」避免換季感冒

延伸閱讀

冬天眼睛乾澀刺痛、睜不開 醫揭5大護眼法 切忌「此舉動」防細菌感染

冬天眼睛乾澀刺痛、睜不開 醫揭5大護眼法 切忌「此舉動」防細菌感染
🎙️眼睛乾就點眼藥水？當心「點錯」招來這些危害

🎙️眼睛乾就點眼藥水？當心「點錯」招來這些危害
狂點人工淚液傷眼球 結膜紅腫恐纖維化

狂點人工淚液傷眼球 結膜紅腫恐纖維化

溢淚是老化、乾眼症？醫示警：不理會恐變成蜂窩性組織炎

溢淚是老化、乾眼症？醫示警：不理會恐變成蜂窩性組織炎

熱門新聞

醫師表示，治療肺癌使用免疫治療搭配化療，可加強效果；示意圖。（圖／123RF）

🎙️肺癌不再等於絕症 醫學突破改寫患者命運

2026-11-10 09:37
為了瞭解每天早晨喝橄欖油對身體有益是真的還是網路噱頭，自由撰稿人Megan schaltegger親身實測並記錄身體變化。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Rahime Gül）

女子實測「每天一杯橄欖油」 一個月後身體出現驚人變化

2026-11-09 20:55
男性經常高估或誇大生殖器尺寸，因為社會文化將生殖器大小與男子氣概、個人價值及帶給伴侶快感的能力緊密連結在一起。（路透 / alamy）

男性生殖器多長才正常？研究揭平均尺寸 45%男人想再大一點

2026-11-06 04:42
醫師點名長輩的飲食NG行為，包括長期只吃固定幾種食物，甚至煮一大鍋連吃好幾天。（記者廖靜清／攝影）

吃隔夜菜小心腸胃炎、食物中毒？ 不浪費是美德 但醫點名3大飲食陷阱

2026-11-09 04:17
減重專科醫師范亞萱提醒，吃泡麵要加入多元食材，例如雞蛋、豆腐、瘦肉及青菜等，補足蛋白質與膳食纖維。 （123RF）

女性每周吃泡麵2次以上 代謝症候群關聯增68% 醫：瘦子也難倖免

2026-11-11 04:29
營養師提醒，冬粉屬於「精緻澱粉」，常見的菜色螞蟻上樹，要小心加入過多油脂及調味料。（聯合報系資料庫）

冬粉熱量低、吃了能減肥？ 「精緻澱粉」營養師揭真相 吃錯血糖恐飆升

2026-11-12 04:13

超人氣

更多 >
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」