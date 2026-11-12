動不動暴怒、摔東西甚至傷人？ 醫揭「邊緣性精神病態症候群」警訊

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒表示，邊緣性精神病態症候群的特徵有：情緒起伏大、易衝動暴怒、與人相處困難、常與人發生衝突、遇到挫折容易暴走等，應到精神科或身心科就醫，判斷是否有邊緣性精神病態症候群。（書田診所提供）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，邊緣性精神病態症候群常表現為易暴怒、衝突與失控傷人，可能與遺傳及成長環境有關，及早就醫並接受治療可降低危機。

若經常暴怒、與人發生衝突、冒犯他人，導致與人相處有所困難，應注意是否為邊緣性精神病態症候群。醫師指出，這類人情緒起伏大、不遵守外界約束，無法克制傷害他人或破壞物品，失控時間短但強烈，可能與先天遺傳或生長環境有關，臨床上會透過行為分析治療和藥物治療等多管齊下的方式，有助改善對生活的影響。

一名20多歲男性，經常發生脾氣暴衝，只要遇上不順、挫折的事，就會暴走，甚至有攻擊他人的情況，自律、自控管行為差，出格暴走，與女友相處時也時常發生衝突，多次激烈口角爭執後，女友忍無可忍要求就醫尋求改善，不然就要分手，因此來到精神科就醫。經門診多次問訪，診斷為邊緣性精神病態症候群。

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒表示，邊緣性精神病態症候群的特徵有：情緒起伏大、易衝動暴怒、與人相處困難、常與人發生衝突、遇到挫折容易暴走等，這類人經常沒有邊界感，不遵循外界的約束，會忍耐不住的冒犯、傷害別人、破壞物品，情緒失控的時間可能很短暫，但是強烈，反覆發生導致對生活適應造成傷害性影響。

陳家駒提到，邊緣性精神病態症候群發生原因可能與先天遺傳傾向、生長教養與生活環境等有關。先天是指有家族病史發生機率較高，另一種是個人腦中負責情緒控管的區域功能有異常；或是在成長過程中沒學習到如何正確表達、調節情緒，生活上沒有建立正向的邊界感，無法適度分辨什麼該做什麼不行，長期沒獲得支持認同，也可能孩童時期有情感創傷經驗，像是被虐待、長期忽視、經常被否定批判等。

治療方式需要多管齊下。陳家駒說，臨床上會依個案情況而定，經由行為分析治療，協助建立邊界感，逐漸緩解情緒失控的情形、控制行為、建立自控自省及人我公共邊界協調能力；加上配合藥物治療等。透過定期追蹤治療，邊緣性精神病態症候群是可以改善重塑，降低對生活的負面影響及防止嚴重危機後果。

陳家駒提醒，邊緣性精神病態症候群的患者，經常是因發生嚴重影響他人的情況下被要求就醫。建議民眾，若發現身邊周圍有成人親友，有明顯的易情緒失控、暴怒、甚至傷人傷己，不守規範明顯侵害自己或他人，可逕行來院或協助他就醫，適時介入醫療，防止意外危機及惡化，對於日常生活的相處也有積極幫助。