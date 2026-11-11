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女性每周吃泡麵2次以上 代謝症候群關聯增68% 醫：瘦子也難倖免

記者廖靜清／台北即時報導
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減重專科醫師范亞萱提醒，吃泡麵要加入多元食材，例如雞蛋、豆腐、瘦肉及青菜等，補足...
減重專科醫師范亞萱提醒，吃泡麵要加入多元食材，例如雞蛋、豆腐、瘦肉及青菜等，補足蛋白質與膳食纖維。 （123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，女性每周吃泡麵2次以上與代謝症候群風險明顯上升相關，即使瘦、年輕或常運動也不能掉以輕心，醫師並建議降低頻率並改善搭配。

天氣轉涼，熱騰騰的泡麵成為上班族加班、熬夜時的方便選擇，但吃得太頻繁，恐對健康造成負擔。研究發現，女性每周吃泡麵2次以上，出現代謝症候群的勝算，較每月吃不到1次者高出68%，即使身材纖瘦、年輕或經常運動，也不能掉以輕心。醫師提醒，泡麵高鈉、高油脂及精緻澱粉的特性，可能成為代謝健康的隱形負擔。

減重專科醫師范亞萱表示，一項2014年發表於國際期刊「The Journal of Nutrition」的研究，分析韓國1萬711名19至64歲成年人的健康與飲食資料，並排除年齡、收入、抽菸、飲酒、運動及總熱量攝取等因素影響，探討泡麵攝取頻率與代謝症候群的關係。

研究發現，女性每周吃泡麵至少2次，代謝症候群的勝算比（OR）達1.68。即使排除糖尿病患者及服用降血壓、降血脂藥物者，關聯仍然存在，勝算比約1.83。值得注意的是，每周吃1次泡麵的女性，也呈現代謝症候群較常見的趨勢。

范亞萱指出，研究進一步分析發現，即使是身體質量指數（BMI）較低、年齡較輕或活動量較高的女性，仍可觀察到類似關聯。其中，BMI低於中位數的女性，每周吃泡麵2次以上，代謝症候群勝算比甚至達5.22。相較之下，男性並未出現統計上顯著的關聯，女性為何較明顯？目前尚無定論，可能涉及生理差異、飲食習慣等因素。

泡麵有哪些健康隱憂？范亞萱說，泡麵通常含有較多精緻澱粉、飽和脂肪與鈉，若長期取代正常餐食，容易缺乏蛋白質及膳食纖維，也可能增加血壓、血糖及血脂控制的負擔。想吃泡麵又不希望增加身體負擔，可從4項改善。

1.降低食用頻率，避免將泡麵當成固定正餐或宵夜。

2.增加多元食材，加入雞蛋、豆腐、瘦肉及青菜、菇類，補足蛋白質與膳食纖維，改善營養不均衡問題。

3.調味粉先放半包，依口味調整，並盡量少喝湯，減少鈉攝取；也可選擇非油炸麵體，降低油脂負擔。

4.定期追蹤腰圍、血壓、血糖及血脂，尤其已有代謝異常者，更應留意飲食習慣。

范亞萱強調，偶爾吃一碗泡麵不必過度恐慌，需要注意的是長期食用頻率與整體飲食內容。若發現腰圍增加，或健檢出現血糖、血脂、血壓異常，應及早尋求醫師或營養師協助，避免小小一碗泡麵，成為長期健康管理的漏洞。

精華 FAQ

  • 根據文中研究，女性每周吃泡麵至少2次，出現代謝症候群的勝算比達1.68，若排除部分慢性病與用藥因素後，關聯仍存在，顯示高頻率食用不宜輕忽。

  • 研究分析發現，即使BMI較低、年齡較輕或活動量較高的女性，只要每周常吃泡麵，仍可觀察到代謝症候群風險上升，因此外表纖瘦不代表代謝狀況一定安全。

  • 建議降低食用頻率，加入雞蛋、豆腐、瘦肉與青菜菇類，調味粉先放半包並少喝湯，也可選非油炸麵體，並定期追蹤腰圍、血壓、血糖與血脂。

減重 泡麵

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