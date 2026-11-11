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網傳敲額頭30秒能抑制食欲？ 醫揭真相：只是短暫轉移注意力

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網傳敲額頭30秒能抑制食欲？ 醫揭真相：只是短暫轉移注意力

記者翁唯真／台北即時報導
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精神科醫師楊聰財表示，這種方法並非毫無根據，過去曾有小型研究發現，透過敲打額頭、...
精神科醫師楊聰財表示，這種方法並非毫無根據，過去曾有小型研究發現，透過敲打額頭、耳朵或腳趾等動作，可能分散注意力，短暫降低食物渴望，但研究規模有限，也未證實能減少長期進食量或幫助減重。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

網傳敲額頭30秒能抑制食欲，醫師指出這可能只是在短時間內轉移注意力，並不能證實有長期減重效果，真正改善仍需規律飲食與情緒管理。

近日網路流傳「輕敲額頭30秒就能抑制食欲、防止暴食」，讓不少減重民眾躍躍欲試。精神科醫師楊聰財表示，這種方法並非毫無根據，過去曾有小型研究發現，透過敲打額頭、耳朵或腳趾等動作，可能分散注意力，短暫降低食物渴望，但研究規模有限，也未證實能減少長期進食量或幫助減重。

楊聰財指出，過去美國研究人員曾讓55名重度肥胖成人，讓受試者想像自己最喜歡的食物，再分別進行30秒敲打額頭、敲打耳朵、腳趾敲地板及凝視空白牆壁等活動，結果發現，這些動作都可能降低受試者對食物的渴望，其中額頭敲打的效果較突出。不過，這項研究主要觀察短時間內的主觀食物渴望，並非大型臨床試驗，更沒有證明能治療暴食症或達到長期減重效果。

為什麼敲額頭可能有用，楊聰財說，當一個人很想吃巧克力、蛋糕或炸雞時，大腦可能不斷浮現食物的味道、香氣及口感，讓食物渴望更加強烈。此時透過手指敲打額頭，將注意力轉移到身體觸覺，可能暫時打斷原本不斷想吃東西的心理影像，也讓看到零食就伸手拿取的自動化反應出現短暫中斷。

不過民眾必須區分生理性飢餓與心理性食慾，楊聰財表示，前者是身體真正需要能量，可能伴隨胃部空虛、飢餓感等反應；後者則可能受到無聊、壓力、焦慮、孤獨或情緒低落影響。例如，明明剛吃完午餐，卻因工作不順心而突然想吃洋芋片，就可能是情緒性進食。但若已經長時間沒有進食，身體確實需要能量，卻不斷敲額頭逼自己忍耐，反而不是健康的飲食管理。

想減少情緒性進食，楊聰財建議，除了可以將敲額頭當作短暫暫停的輔助技巧，更重要的是建立規律飲食，避免白天過度節食，導致晚上因飢餓而大量進食。當突然想吃東西時，可以先延遲10分鐘，透過散步、深呼吸或伸展身體，觀察食慾是否隨時間減弱，也可以練習正念飲食，放下手機、放慢進食速度，留意自己是否已經有飽足感。

他說，若經常因壓力或負面情緒而進食，應先找出觸發原因，而非一味責怪自己意志力不足。若反覆出現短時間大量進食、無法控制進食量，且吃完後伴隨強烈羞愧、痛苦，甚至影響工作與人際關係，應進一步評估是否有暴食症，必要時尋求精神科、身心科或飲食障礙專業團隊協助。

楊聰財提醒，肥胖並非單純因為貪吃或缺乏意志力，還受到遺傳、荷爾蒙、睡眠、心理壓力及生活環境等因素影響。減重不應只靠壓抑食慾或過度節食，而應從規律飲食、適度運動、睡眠管理及情緒調節著手，學會理解身體真正的需求，才能建立長期且健康的生活習慣。

精華 FAQ

  • 醫師指出，這方法可能只會短暫分散注意力，讓食物渴望下降，但目前僅有小型研究支持，沒有證明能長期減少進食量或真正幫助減重。

  • 當大腦一直浮現食物畫面與味道時，敲打額頭等動作會把注意力轉到觸覺上，短暫打斷想吃東西的心理影像，因此可能讓渴望下降。

  • 可先延遲10分鐘，透過散步、深呼吸、伸展或正念飲食觀察食欲是否下降，同時建立規律飲食；若反覆暴食且影響生活，應就醫評估。

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