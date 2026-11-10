我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

斥資1.84億 華埠茂比利街70號重建 2030年迎五社區機構回遷

紐約生存手冊／州暖氣費補助開始申請 最高990元

冬天眼睛乾澀刺痛、睜不開 醫揭5大護眼法 切忌「此舉動」防細菌感染

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中醫師徐瑋憶表示，隨著冬季氣溫下降、空氣乾燥，加上冷風及長時間使用3C產品，眼睛...
中醫師徐瑋憶表示，隨著冬季氣溫下降、空氣乾燥，加上冷風及長時間使用3C產品，眼睛水分流失加快，乾眼不適將更加明顯。示意圖。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，冬天眼睛乾澀多與空氣乾燥、冷風及長時間用3C有關，應透過休息、保護、熱敷與充足睡眠改善，避免揉眼睛。

天氣逐漸轉冷，不少人出現眼睛乾澀、痠脹、刺痛等不適。有些人早上一起床，就覺得眼睛乾得睜不太開；有些上班族盯著電腦工作一整天，下午眼睛就開始痠澀、視線模糊；還有人晚上躺在床上滑手機、追劇，明明沒有哭，眼睛卻不自覺泛淚。中醫師徐瑋憶表示，冬季氣溫下降、空氣乾燥，加上冷風及長時間使用3C產品，眼睛水分流失加快，乾眼不適更加明顯。

徐瑋憶表示，門診常見民眾眼睛乾澀感到困擾，尤其是長時間使用電腦的上班族，以及每天離不開手機的年輕族群。如上班族一早進辦公室開始盯著電腦，開會、回訊息、處理文件，一坐就是好幾個小時，直到下午才發現眼睛又乾又痠，甚至有異物感；也有人每天通勤騎機車，冬天冷風不斷吹向眼睛，回到家後眼睛就開始泛紅、流眼淚。

另，冬天也是追劇、滑手機的熱門季節，許多人睡前習慣關燈躺在床上看手機，原本只打算看幾分鐘，卻不知不覺看了半個小時甚至更久。長時間專注螢幕，眨眼次數會不自覺減少，淚液無法均勻分布，眼睛自然容易感到乾澀。

值得注意的是，眼睛乾燥時不一定完全沒有眼淚，有些人反而會一直流眼淚。這是因為眼睛受到刺激後，可能產生反射性流淚，但不代表眼球表面的保濕功能正常。

除了使用3C產品，冬季室內環境也是容易被忽略的因素。天氣冷時，民眾習慣開暖氣或電暖器，若出風口直接對著臉部，眼睛表面的淚液就容易加速蒸發。

徐瑋憶提醒，特別是辦公室族群，長時間待在空調環境中，加上工作忙碌、忘記眨眼及喝水，容易讓眼睛乾澀問題反覆發生。部分民眾甚至會習慣用手「揉眼睛」，想藉此緩解不適，但手部細菌可能因此進入眼睛，反而增加感染及刺激風險。

若想要改善冬天眼睛乾澀，不一定要等到不舒服才處理，日常生活就能從幾個小地方開始調整。

一、使用3C產品記得讓眼睛休息

建議遵循「20-20-20原則」，每使用螢幕20分鐘，就看向約6公尺(20英尺)遠的地方20秒，讓眼睛適度放鬆，也別忘了刻意完整眨眼。

二、騎車外出做好眼睛防護

冬天騎機車時，冷風容易直接刺激眼睛，建議配戴安全帽護目鏡或適當的防風眼鏡，減少風沙及冷空氣刺激。

三、適度熱敷眼睛

回家後可以使用乾淨、溫熱的毛巾敷在閉合的眼皮上，每次約5至10分鐘，溫度以溫暖舒適、不燙為原則，幫助眼周放鬆，也有助於瞼板腺油脂排出。

四、不要讓暖氣直接吹臉

使用暖氣或電暖器時，應調整出風方向，避免冷熱風直接吹向眼睛，也可以適度使用加濕器，維持室內舒適濕度。

五、睡眠充足 飲食均衡

平時可適量攝取鮭魚、鯖魚、核桃等含有Omega-3脂肪酸的食物，並維持規律作息及適當飲水，減少熬夜追劇、滑手機的習慣。

徐瑋憶說，眼睛乾澀如果只是偶爾發生，可以先從改善生活習慣著手；但如果長期出現異物感、刺痛、畏光、視線模糊，甚至必須頻繁點眼藥水才能維持舒適，就應該尋求眼科醫師評估，確認是否有乾眼症或其他眼部問題。

從中醫調理角度，依照每個人體質、生活作息及伴隨症狀進行個別評估，而不是所有眼睛乾澀的人都使用相同的調理方式。徐瑋憶指出，眼睛是每天工作、閱讀及接收外界資訊的重要器官，冬天保養不能只顧皮膚和嘴唇，也要留意眼睛的健康。

精華 FAQ

  • 主要因為低溫與空氣乾燥會加速淚液蒸發，再加上冷風直吹、長時間看螢幕使眨眼次數下降，眼表保濕變差，就容易出現乾澀、刺痛與視線模糊。

  • 可採用20-20-20原則讓眼睛休息，騎車時戴防風護目鏡，回家用溫熱毛巾熱敷眼皮，避免暖氣直吹臉部，並維持充足睡眠、均衡飲食與適量飲水。

  • 揉眼睛雖可能短暫減輕異物感，但手上細菌容易被帶進眼睛，反而增加感染與刺激風險；若長期異物感、畏光或視線模糊，應盡快就醫檢查。

上一則

手機愈滑愈空虛？ 醫揭「快樂透支」警訊 大腦多巴胺失衡恐對幸福無感

延伸閱讀

🎙️眼睛乾就點眼藥水？當心「點錯」招來這些危害

🎙️眼睛乾就點眼藥水？當心「點錯」招來這些危害
立冬後手腳冰冷？ 醫：小心穿錯衣服冰冷持續 「三處」保暖才是關鍵

立冬後手腳冰冷？ 醫：小心穿錯衣服冰冷持續 「三處」保暖才是關鍵
狂點人工淚液傷眼球 結膜紅腫恐纖維化

狂點人工淚液傷眼球 結膜紅腫恐纖維化

喝薑茶、吃麻油雞不能預防感冒 別過度進補

喝薑茶、吃麻油雞不能預防感冒 別過度進補

熱門新聞

為了瞭解每天早晨喝橄欖油對身體有益是真的還是網路噱頭，自由撰稿人Megan schaltegger親身實測並記錄身體變化。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Rahime Gül）

女子實測「每天一杯橄欖油」 一個月後身體出現驚人變化

2026-11-09 20:55
男性經常高估或誇大生殖器尺寸，因為社會文化將生殖器大小與男子氣概、個人價值及帶給伴侶快感的能力緊密連結在一起。（路透 / alamy）

男性生殖器多長才正常？研究揭平均尺寸 45%男人想再大一點

2026-11-06 04:42
鮭魚的油脂屬於富含 Omega-3脂肪酸的優質好油，有助於抗發炎。(圖／123RF)

平常有吃魚、補充魚油就夠了？ 營養師揭油脂攝取3大迷思

2026-11-04 22:11
營養師提醒，若覺得過度依賴咖啡因，可先以茶取代咖啡，或是喝一半紅茶混合一半咖啡，享受咖啡因的同時，逐步減少咖啡因攝取。（123RF）

一天不喝咖啡就精神不濟 營養師建議用「這飲品」取代

2026-11-03 04:12
黃凱軍醫生提醒，甲狀腺異常、慢性疼痛、胃酸反流、夜尿等，都可能藏在睡不好的背後。如果原本睡得不錯，最近卻明顯變差，或已經影響工作、學習和生活，就值得請醫生查找原因，而不是只想著找點東西把自己「哄睡」。(圖／123RFF)

🎙️睡不好別只怪想太多 失眠也要查身體原因

2026-11-03 09:35
不是中老年人才會中風，安徽合肥日前就有一名年僅14歲的國中女生出現急性腦中風。（取材自上海文匯報）

14歲國中女生急性腦中風 平日飲食習慣曝光 「愛吃這些東西」

2026-11-01 03:38

超人氣

更多 >
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響