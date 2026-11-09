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秋冬心肌梗塞風險爆升 高血脂族群擅停藥恐失心血管保護

記者蘇湘雲／台北即時報導
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新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提醒，民眾千萬不要相信坊間未經證實的各項言論、謠言...
新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提醒，民眾千萬不要相信坊間未經證實的各項言論、謠言而擅自停用降血脂藥物，以減少陷入急重症險境機率。（聯合報系資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒秋冬心肌梗塞風險升高，高血脂患者不應因輕微副作用或網路謠言自行停用他汀，若有不適、感染或交互作用，應由醫師評估調整。

「有些高血脂病患看完門診後就消失了，不用藥，下次來就出現在急診室。」秋冬是心肌梗塞、中風好發時節，台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風觀察，有些病患因用藥輕微不適，或受網路假訊息干擾而擅自停用史他汀類（Statins，簡稱他汀）等降血脂藥物，甚至中斷回診，再度就醫時往往已是急性心肌梗塞發作，甚至面臨生命危險。

近來健保對高血脂用藥條件逐漸放寬，他汀類藥物屬於傳統用藥，普遍運用於高血脂治療，但藥物相關副作用也是許多病患關注焦點。這類藥物整體安全性良好，但少數人服用後可能出現肌肉痠痛或肝指數升高，以肌肉痠痛為例，這類副作用發生機率為3%至5%。

研究顯示，真正因服藥出現的肌肉不適並不常見，約每100多人有1人，多數症狀輕微。另外，每100人不到1至2人可能出現暫時性肝指數升高，但不代表肝臟受到嚴重損傷。若服藥後出現不適，應主動告知醫師，由醫師評估是否需要調整治療。

尿液顏色如「可樂」 就要提高警覺

據醫學文獻，他汀類藥物極少數情況下可能引發嚴重的「橫紋肌溶解症」，發生率為萬分之1至3，死亡率大約為每百萬分之0.15，非常罕見，多半是與不同藥物產生交互作用導致。一旦出現橫紋肌溶解症，可能出現明顯肌肉疼痛、無力，或尿液變成茶褐色、深咖啡色，甚至像「可樂」一樣，但這些症狀不一定同時出現。

洪惠風提醒，不必因為擔心罕見副作用而拒絕用藥或自行停藥。平時留意身體警訊，若有異常就儘早告知醫師，由醫師評估與處理即可。

洪惠風指出，若病患感染COVID-19時服用抗病毒藥物，可能與特定他汀類藥物產生干擾；或在服用一些抗感染藥、感冒藥時，也可能與部分他汀類藥物產生交互影響，因此，病患若正服用他汀類藥物，又需使用抗病毒藥物、感冒藥，建議需向醫師、藥師確認一下，飲食上也應嚴格避免食用柚子等食物。

呼吸道感染、肌肉痠痛怎麼辦？ 醫籲勿自行停藥

此外，若病患因新冠、流感高燒引發全身肌肉痠痛，可能難辨肌肉痠痛來自感染症或用藥，病患若正使用他汀類藥物，血脂也正穩定控制，醫師建議應主動告知症狀及目前用藥，由醫師評估是否需要暫停或調整治療；若需暫停，也應依醫囑確認恢復用藥時機。症狀緩解後務必重新恢復服藥，不可因此停藥，否則心血管一旦失去保護，將面臨更大風險。

當病患服用他汀類藥物後產生肌肉不適等副作用，臨床上有許多應對策略，例如調整藥物劑量、更換不同的他汀藥物，或合併其他降血脂藥物，以進行改善。洪惠風提醒，特別是已有心肌梗塞、多條血管狹窄或裝設支架的高風險病患，用藥是為了保命，兩害相權取其輕，絕不能因為害怕副作用而中斷用藥，並讓生命陷入急重症險境。

做好心血管保護 才能避免悲劇發生

洪惠風強調，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇）對血管的傷害是日積月累所形成，就像垃圾不斷堆積在血管壁，壞膽固醇濃度越高、時間拖得越久，血管裡的斑塊就容易越積越多，增加心肌梗塞、中風等風險。 尤其是已經發生過心肌梗塞的病患，更要積極控制壞膽固醇，避免血管持續受傷，降低再次發作的風險。

根據最新健保給付標準，多處血管病變或多次支架置放者，壞膽固醇標準需嚴格壓低至55 mg/dL以下，醫師也呼籲，民眾千萬不要相信坊間未經證實的各項言論、謠言而擅自停用降血脂藥物，應請教醫師，或參考心臟學會所出版的中文化臨床治療指引，以建立正確防護觀念，「流感、新冠等疫苗也都要打好、打滿」，心血管健康才不會進一步受摧殘。

精華 FAQ

  • 因為秋冬是心肌梗塞與中風好發時節，若高血脂患者自行停藥，失去降血脂保護後，血管斑塊更易累積，急性心血管事件風險也會明顯上升。

  • 常見不適以肌肉痠痛、肝指數暫時升高為主，發生率不高且多屬輕微；嚴重橫紋肌溶解症非常罕見，通常還與藥物交互作用有關，不必因此自行停藥。

  • 若有感染、發燒或全身肌肉痠痛，應先告知醫師與藥師，確認是否有藥物交互作用並評估是否暫停或換藥；症狀緩解後也要依醫囑恢復服用。

中風 健保

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