打蚊子竟硬生生拍破耳膜 醫揭最危險動作：下場超慘

有民眾為了打蚊子狠甩自己巴掌，結果拍破耳膜。（竹山秀傳醫院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 竹山秀傳醫院收治2起因蚊子引發的耳膜破裂病例，醫師提醒勿重拍耳朵、勿亂用棉花棒，否則可能造成耳膜穿孔、感染甚至永久聽力受損。

台灣南投竹山秀傳醫院接獲2起「耳膜破裂」特殊病例，元凶竟是「蚊子」。有民眾為打蚊子狠甩自己巴掌，拍破耳膜；另一人在掏耳時揮手驅蚊，竟將棉花棒推進耳道深處，刺破耳膜。醫師提醒，防蚊勿重拍耳朵，最嚴重恐造成聽力永久受損。

竹山秀傳醫院指出，蚊子擾人竟成了引發耳膜破裂的「隱形兇手」，該院一名患者因耳內劇痛耳鳴就醫，詢問後才知，係因前一晚睡夢中遭蚊子滋擾，半夢半醒間朝耳朵重拍一巴掌，造成耳內疼痛不適，檢查後發現耳膜已被自己硬生生拍破。

另一名患者，同樣因耳內疼痛不適就診，但他是在使用棉花棒清潔耳朵時，遭到蚊子騷擾，一時揮手驅趕卻忘了棉花棒還插在耳道內，猛然拍擊結竟直接將棉花棒推進耳道深處，刺破耳膜造成外傷性耳膜穿孔。

竹山秀傳醫院院長、耳鼻喉科醫師莊碧焜說，耳膜就像一面鼓，透過震動反射音波來傳導聲音，瞬間高壓、槓桿力學是造成2起「耳膜破裂」的最大主因；前者因瞬間強大氣流引發氣壓性耳膜破裂，後者耳膜遭直接刺穿，也恐傷及聽小骨鏈。

而耳膜雖具備一定的自我修復能力，微小穿孔通常數周內可自行癒合，但若穿孔過大或伴隨聽小骨受損、繼發性感染，就可能需要接受手術修補，最嚴重的下場就是影響長期聽力，造成不可逆的永久傷害，一定要特別注意，切勿重拍耳朵。

此外，應避免使用棉花棒或金屬耳扒子，以免將耳垢推得更深，也易造成外傷性耳膜穿刺，若有耳垢過多、蚊蟲入耳等狀況可尋求醫師協助；劇烈耳痛、聽力衰退、耳鳴、出血或流液應盡速就醫，勿自行滴藥或進水，以免引發繼發性中耳炎。

竹山秀傳醫院院長、耳鼻喉科醫師莊碧焜為患者檢查耳內狀況。非當事人。（竹山秀傳醫院提供）

竹山秀傳醫院院長、耳鼻喉科醫師莊碧焜為患者檢查耳內狀況。非當事人。（竹山秀傳醫院提供）