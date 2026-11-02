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女性更年期失眠、潮熱好困擾 中醫調理改善不適

女性更年期失眠、潮熱好困擾 中醫調理改善不適

記者郭政芬／新竹即時報導
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陳亭霓建議，在更年期或即將進入更年期的患者，維持穩定作息及規律運動，可以減少失眠...
陳亭霓建議，在更年期或即將進入更年期的患者，維持穩定作息及規律運動，可以減少失眠及預防骨質疏鬆。（醫院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

新竹52歲女性因更年期出現潮熱、盜汗與失眠，經中醫以疏肝解鬱、滋陰益腎調理2個月後症狀緩解，醫師也提醒可透過作息、運動與飲食改善不適。

台灣新竹一位52歲女性患者近一年經期不規律，且常因身體燥熱，導致睡眠不穩、白天倦怠煩躁，懷疑是更年期引起，前往中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科就診，經由醫師陳亭霓診察，患者夜晚會出現潮熱、盜汗中斷睡眠，且伴隨月經週期延長、口乾、夜間頻尿等症狀，確實已步入更年期，經過2個月的中藥調理，更年期症狀減緩，身心狀況較為舒適。

陳亭霓表示，女性更年期大約45歲至50歲開始步入。常見症狀除了月經不規律，可能會有熱潮紅、盜汗、睡眠品質變差、情緒波動大、疲勞、體重上升等。發生的原因主要是卵巢功能的衰退，導致女性荷爾蒙的分泌減少。以中醫觀點來看，更年期女性賀爾蒙的缺乏是一種身體營養物質的不足。

陳亭霓指出，女性更年期，身體處在一個「陰份不足」的不平衡狀態，也正面臨職場工作或子女離巢等情緒壓力導致肝氣鬱結，因此最常見的體質為肝腎陰虛夾熱，實際的證型會因每個人的體質、年齡、生活及飲食習慣等因素有所差異，須經中醫師診察後才可判斷。

該名女病患使用疏肝解鬱，滋陰益腎的處方來作治療。在初期症狀比較明顯時，選用清熱安神的黃柏、知母、合歡皮、浮小麥等藥材穩定情緒，幫助睡眠。症狀較緩解後，則改用疏肝滋陰的一貫煎等藥方維持穩定狀態。

陳亭霓建議，在更年期或即將進入更年期的患者，維持穩定作息及規律運動，可以減少失眠及預防骨質疏鬆；日常飲食可以適量補充色黑入腎且偏平性或涼性的食物，例如黑豆、山藥、黑木耳等，有助改善潮熱症狀；情緒較容易緊張者可以準備薄荷葉或乾燥玫瑰花，泡在溫熱水中飲用，有疏肝理氣，安定情緒的作用，可幫助睡眠。

陳亭霓表示，更年期不是疾病，而是生理階段的自然轉變，透過中醫辨證調理、均衡飲食、規律運動，有助於更穩定舒適面對身心變化；建議當症狀影響生活品質時，應及早尋求專業醫療協助。

情緒較容易緊張者可以準備薄荷葉或乾燥玫瑰花，泡在溫熱水中飲用，有疏肝理氣，安定情...
情緒較容易緊張者可以準備薄荷葉或乾燥玫瑰花，泡在溫熱水中飲用，有疏肝理氣，安定情緒的作用，可幫助睡眠。（醫院提供）

精華 FAQ

  • 她近一年經期不規律，且常因身體燥熱導致睡眠不穩、白天倦怠煩躁，夜晚還會潮熱、盜汗與頻尿，懷疑是更年期造成，因此到醫院中醫科求診。

  • 醫師認為她屬於肝腎陰虛夾熱，治療以疏肝解鬱、滋陰益腎為主；初期用黃柏、知母、合歡皮、浮小麥穩定情緒與睡眠，後續改用一貫煎維持。

  • 建議維持穩定作息與規律運動，可減少失眠並預防骨質疏鬆；飲食可適量補充黑豆、山藥、黑木耳等偏平或涼性食物，情緒緊張時也可飲用薄荷或玫瑰花茶。

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